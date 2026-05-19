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出来高変化率ランキング（14時台）～東京ベース、メディアリンクなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東京ベース、メディアリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月19日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6659＞ メディアリンク 43409700 56936.8 352.3% 0.5142%
＜6166＞ 中村超硬 2120200 81692.72 294.17% 0.0488%
＜9552＞ クオンツ総研 2578400 157957.3 280.01% 0.1759%
＜6276＞ シリウスV 880000 24388.22 277.64% -0.0504%
＜4047＞ 関電化 2814300 1239768.68 203.9% 0.1129%
＜4547＞ キッセイ薬 592900 488471.7 199.67% 0.0277%
＜7746＞ 岡本硝子 4494200 936734.34 174.25% 0.1659%
＜1473＞ Oneトピクス 46390 33662.88 170.07% 0.0035%
＜319A＞ 技術承継 162700 657453.4 163.24% 0.0712%
＜2998＞ クリアル 879300 104373.7 154.57% -0.0938%
＜6613＞ QDレーザ 27037900 15260787.26 150.81% 0.1462%
＜3137＞ ファンデリー 378300 25637.44 149.77% 0%
＜4499＞ Speee 466000 358646.72 147.23% 0.1391%
＜3415＞ トウキョベース 2850100 331547.7 126.12% 0.1445%
＜350A＞ デジタルグ 1669500 520345.06 119.72% 0.1298%
＜7769＞ リズム 230300 217468.8 117.84% -0.0395%
＜6580＞ ライトアップ 401800 127646.46 117.34% 0.1035%
＜5136＞ tripla 78400 36896.18 115.47% 0.0877%
＜2624＞ iF225年4 27153 55255.278 111.09% -0.0052%
＜2511＞ NF外債 135710 75080.947 110.44% 0.0038%
<2568> 上場NSQ 55753 145245.18 110.14% -0.0007%
<7375> リファインバス 584700 388118.78 109.9% -0.0025%
<4825> WNIウェザー 377600 291169.5 109.66% 0.0505%
<3185> 夢展望 711800 57172.88 108.09% 0.1033%
<6191> エアトリ 704200 171729.32 106.98% 0.0442%
<1398> SMDAM Jリ 2060750 161651287.9% 1.0604%
<281A> インフォメティス 1606400 550993.72 105.51% -0.0243%
<153A> カウリス 218200 173838.74 103.28% 0.1278%
<7707> PSS 2193800 267009.66 100.7% 0.1445%
<4427> EduLab 586000 63687.42 96.75% -0.108%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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