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出来高変化率ランキング（14時台）～東京ベース、メディアリンクなどがランクイン

2026年5月19日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東京ベース、メディアリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月19日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6659＞ メディアリンク　　 43409700 　56936.8　 352.3% 0.5142%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　2120200 　81692.72　 294.17% 0.0488%
＜9552＞ クオンツ総研　　　　2578400 　157957.3　 280.01% 0.1759%
＜6276＞ シリウスV　　　　　880000 　24388.22　 277.64% -0.0504%
＜4047＞ 関電化　　　　　　　2814300 　1239768.68　 203.9% 0.1129%
＜4547＞ キッセイ薬　　　　　592900 　488471.7　 199.67% 0.0277%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　4494200 　936734.34　 174.25% 0.1659%
＜1473＞ Oneトピクス　　　46390 　33662.88　 170.07% 0.0035%
＜319A＞ 技術承継　　　　　　162700 　657453.4　 163.24% 0.0712%
＜2998＞ クリアル　　　　　　879300 　104373.7　 154.57% -0.0938%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　27037900 　15260787.26　 150.81% 0.1462%
＜3137＞ ファンデリー　　　　378300 　25637.44　 149.77% 0%
＜4499＞ Speee　　　　　466000 　358646.72　 147.23% 0.1391%
＜3415＞ トウキョベース　　　2850100 　331547.7　 126.12% 0.1445%
＜350A＞ デジタルグ　　　　　1669500 　520345.06　 119.72% 0.1298%
＜7769＞ リズム　　　　　　　230300 　217468.8　 117.84% -0.0395%
＜6580＞ ライトアップ　　　　401800 　127646.46　 117.34% 0.1035%
＜5136＞ tripla　　　　78400 　36896.18　 115.47% 0.0877%
＜2624＞ iF225年4　　　27153 　55255.278　 111.09% -0.0052%
＜2511＞ NF外債　　　　　　135710 　75080.947　 110.44% 0.0038%
<2568> 上場NSQ　　　　　55753 　145245.18　 110.14% -0.0007%
<7375> リファインバス　　　584700 　388118.78　 109.9% -0.0025%
<4825> WNIウェザー　　　377600 　291169.5　 109.66% 0.0505%
<3185> 夢展望　　　　　　　711800 　57172.88　 108.09% 0.1033%
<6191> エアトリ　　　　　　704200 　171729.32　 106.98% 0.0442%
<1398> SMDAM　　　　　Jリ 　2060750　 161651287.9% 1.0604%
<281A> インフォメティス　　1606400 　550993.72　 105.51% -0.0243%
<153A> カウリス　　　　　　218200 　173838.74　 103.28% 0.1278%
<7707> PSS　　　　　　　2193800 　267009.66　 100.7% 0.1445%
<4427> EduLab　　　　586000 　63687.42　 96.75% -0.108%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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