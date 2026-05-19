*12:42JST 日経平均は4日続落、アドバンテストが1銘柄で約300円分押し下げ

19日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり138銘柄、値下がり86銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。386.19円安の60429.76円（出来高概算12億3259万株）で前場の取引を終えている。

前日18日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は159.95ドル高の49686.12ドル、ナスダックは134.41ポイント安の26090.73で取引を終了した。最終合意まで対イラン原油制裁の一時免除の可能性が報じられ、原油価格の下落で、寄り付き後、小幅高。同時に、トランプ大統領が週末のソーシャルメディア投稿で、「時間切れが近づいている」とイランに警告、合意の行方が依然警戒され、売りにおされ下落に転じた。原油価格が上昇に転じ終日戻りの鈍い展開。終盤にかけ、トランプ大統領が計画していた19日の対イラン攻撃を中東諸国からの要請により中止した事を明らかにすると、ダウはプラス圏を回復、ナスダックは下げ幅を縮小した。



前日の米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は386.89円高の61202.84円と反発して取引を開始した。前日の米ダウ上昇を受けて寄り付きは買いが先行したものの、ナスダック安や半導体関連株への売りが重荷となり、その後は下落に転じた。米長期金利の上昇や中東情勢を巡る警戒感も投資家心理の重しとなり、指数は前場中盤にかけて下げ幅を拡大。半導体関連や電線株に利益確定売りが広がる一方、内需株やサービス株の一角には買いが入った。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、バンナムHD＜7832＞、京セラ＜6971＞、オリンパス＜7733＞、東京海上＜8766＞、セコム＜9735＞、任天堂＜7974＞、ベイカレント＜6532＞、ソニーG＜6758＞、太陽誘電＜6976＞、テルモ＜4543＞、野村総合研究所＜4307＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、キオクシアHD<285A>、レーザーテク<6920>、住友電<5802>、ディスコ<6146>、HOYA<7741>、イビデン<4062>、古河電<5801>、スクリン<7735>、信越化<4063>、安川電<6506>などの銘柄が下落。

業種別では、サービス業、その他製品、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、精密機器、ガラス・土石製品などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約300円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、キオクシアHD<285A>、レーザーテック<6920>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約184円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、バンナムHD＜7832＞、京セラ＜6971＞、オリンパス＜7733＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 60429.76(-386.19)

値上がり銘柄数 138(寄与度+685.19)

値下がり銘柄数 86(寄与度-1071.38)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 72480 2290 184.24

＜6098＞ リクルートHD 9700 578 58.13

＜9766＞ コナミG 20165 1430 47.94

＜9433＞ KDDI 2772.5 84 33.79

＜7832＞ バンナムHD 3905 282 28.36

＜6971＞ 京セラ 2908 74 19.85

＜7733＞ オリンパス 1852.5 108.5 14.55

＜8766＞ 東京海上HD 7916 289 14.53

＜9735＞ セコム 6338 211 14.15

＜7974＞ 任天堂 7601 419 14.05

＜6532＞ ベイカレント 5699 381 12.77

＜6758＞ ソニーG 3672 76 12.74

＜6976＞ 太陽誘電 7444 250 8.38

＜4543＞ テルモ 2307.5 28.5 7.64

＜4307＞ 野村総合研究所 4784 223 7.48

<4704> トレンドマイクロ 6106 201 6.74

<3659> ネクソン 2283.5 93 6.24

<2801> キッコーマン 1452.5 37 6.20

<3382> 7＆iHD 1932.5 54 5.43

<8267> イオン 1470 49 4.93



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 24905 -1245 -300.49

＜9984＞ ソフトバンクG 5394 -199 -160.10

＜8035＞ 東エレク 47800 -1460 -146.83

＜5803＞ フジクラ 5328 -325 -65.37

＜6954＞ ファナック 7649 -317 -53.13

<285A> キオクシアHD 49270 -2180 -51.15

<6920> レーザーテック 35940 -2250 -30.17

<5802> 住友電気工業 10725 -655 -21.96

<6146> ディスコ 60810 -2690 -18.03

<7741> HOYA 26740 -985 -16.51

<4062> イビデン 15410 -225 -15.08

<5801> 古河電気工業 50670 -4170 -13.98

<7735> SCREEN 10405 -480 -12.87

<4063> 信越化 6943 -70 -11.73

<6506> 安川電機 6363 -319 -10.69

<6367> ダイキン工業 23720 -300 -10.06

<4021> 日産化学 7061 -294 -9.86

<6503> 三菱電機 6080 -270 -9.05

<5706> 三井金属鉱業 44850 -2470 -8.28

<5713> 住友金属鉱山 9165 -395 -6.62《CS》