*11:38JST サインポスト---組織再編と営業部新設、人事異動を実施

サインポスト＜3996＞は18日、2026年6月1日付で組織変更並びに執行役員の委嘱事項変更、人事異動を実施すると発表した。

多様化する顧客ニーズや案件特性への対応強化、管理体制の適正化、人材育成強化を通じたコンサルティング事業の成長加速を目的としている。

組織変更では、金融・公共コンサルティング事業部を「金融・公共コンサルティング第一事業部」と「金融・公共コンサルティング第二事業部」に分割する。

第一事業部には「金融ITソリューション第三部」を新設し、第二事業部には「保険ソリューション部」と「セールス&プロジェクト推進部」を移管する。

また、顧客とのエンゲージメント深化と提案力強化を狙い、コンサルティング・ソリューション事業本部傘下に部門横断型の「営業部」を新設する。

執行役員人事では、須藤拓人氏がコンサルティング・ソリューション事業本部副事業本部長に加え営業部長を兼務する。

金融・公共コンサルティング第一事業部長には、これまで同事業部長を務めていた田中浩明氏が就任。

また、金融・公共コンサルティング第二事業部長には、これまで同事業部副事業部長を務めていた櫻庭祥平氏が就任する。

あわせて人事異動も実施し、田中悟史氏が金融・公共コンサルティング第一事業部金融ITソリューション第三部長に就任する。《KA》