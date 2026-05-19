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フォーバル FRSが「NEST」始動、第1号物件を渋谷に開設
記事提供元：フィスコ
*11:25JST フォーバル---FRSが「NEST」始動、第1号物件を渋谷に開設
フォーバル＜8275＞は15日、グループ会社のフォーバル・リアルストレート(FRS)が、内装・家具付きオフィスの新シリーズ「NEST」を開始し、第1号物件「NEST-shibuya」を渋谷エリアにオープンしたと発表した。
物件規模は32坪で、スタートアップから大企業の戦略的拠点まで幅広い需要を想定する。
FRSは、賃貸仲介と内装構築事業で培った知見を生かし、物件を借り上げて付加価値を高めるサブリース事業を推進している。ビルオーナーが抱える空室や資産劣化の課題と、テナント企業が直面する初期費用や採用力向上の課題を同時に解決する狙いから、新シリーズ展開に至った。
「NEST」は、企業が安心して成長を育める拠点をイメージしたブランドで、働く人の健やかさと創造性を高める空間づくりを特徴とする。「NEST-shibuya」では、内装や家具をあらかじめ完備し、移転時の初期費用抑制と迅速な業務開始を実現するほか、WEBブースやナップスペース、上下昇降デスク、ファミレス席など多様な働き方に対応した設備を導入した。
また、32坪のコンパクト設計ながら6名用会議室を設置し、来客対応機能も強化した。デザイン面では、渋谷の街並みに調和する都会的な色調を基調に、「NEST」の由来となる自然要素を取り入れ、温かみのある空間に仕上げた。渋谷という立地特性を生かし、情報収集や取引先アクセス、企業ブランディング面での優位性も訴求する。《KT》
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