*10:54JST リアルゲイト---渋谷・神南に「SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN」開業へ

リアルゲイト＜5532＞は18日、ホテルプロジェクト第2弾となる「SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN」を2026年7月に渋谷区神南で開業すると発表した。同ホテルは、複合施設「JINNAN VALLEY」内に開設するもので、築約50年のビルを再生し、ショップ・オフィス・ホテル機能を備えた多機能拠点として展開する。

同ホテルのインテリアデザインはLINE-INC.が担当し、1970～1980年代のニューヨーク・ブルックリンをテーマに、ヴィンテージビル特有の質感と神南エリアのカルチャーを融合した空間へ再構築する。同社は「働く・遊ぶ・泊まる」をシームレスにつなぐ滞在体験を提供し、街の魅力や熱量を感じられる拠点を目指すとしている。

同社は本プロジェクトの多拠点展開を進めており、2026年1月に開業した「幡ヶ谷」、今回の「神南」に続き、今後は2026年8月に「東麻布」、2027年3月に「田町」の計4拠点(約50室)の順次開業を予定している。これまで培ってきた不動産再生ノウハウを活かし、物件のポテンシャルと地域特性を掛け合わせた独自のコンセプト設計を通じて、都市の新しい滞在体験を創出する。《KT》