*10:44JST CAC Holdings---1Q増収・純利益大幅増、国内ITの調整後EBITDAが順調に増加

CAC Holdings＜4725＞は14日、2026年12月期第1四半期（26年1月-3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比2.8%増の135.83億円、調整後EBITDAが同7.0%減の11.56億円、営業利益が同8.9%減の8.63億円、経常利益が同40.3%増の6.32億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同696.0%増の3.70億円となった。

国内ITの売上高は前年同期比0.3%減の96.18億円、調整後EBITDAは同12.8%増の11.23億円となった。前年度M&Aによりグループ入りした新規連結子会社2社の寄与があったものの、中核子会社において特定顧客における内製化の影響や大型案件の収束があったこと等により、売上高は減収となった。調整後EBITDAは、研究開発部門の移管によるコスト減に加えて新規連結2社の寄与などにより、増加した。

海外ITの売上高は同11.4%増の39.64億円、調整後EBITDAは同10.7%減の4.89億円となった。インド子会社を中心とした堅調な伸長により、売上高は増収となった。調整後EBITDAは、インド子会社のハードウエア販売増加に伴う利益率低下などにより、減少した。

2026年12月期通期の連結業績予想について、売上高は前期比1.8%増の515.00億円、調整後EBITDAは同1.0%増の38.50億円としている。同社グループは重要な経営指標の一つとして、事業から創出するキャッシュの実力を示す「調整後EBITDA」を採択しており、連結業績予想値を「売上高」と「調整後EBITDA」で開示している。《NH》