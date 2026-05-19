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出来高変化率ランキング（10時台）～エンバイオHD、中村超硬などがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エンバイオHD、中村超硬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月19日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6166＞ 中村超硬 1594000 81692.72 268.21% 0.1104%
＜6659＞ メディアリンク 12173700 56936.8 248.09% 0.1714%
＜6276＞ シリウスV 596900 24388.22 238.95% -0.0534%
＜9552＞ クオンツ総研 1567400 157957.3 226.81% 0.1466%
＜4047＞ 関電化 1798100 1239768.68 147.87% 0.1243%
＜4547＞ キッセイ薬 340800 488471.7 129.54% 0.0208%
＜3137＞ ファンデリー 308800 25637.44 124.35% 0.0266%
＜1473＞ Oneトピクス 31320 33662.88 121.22% 0.005%
＜319A＞ 技術承継 108000 657453.4 113.89% 0.1314%
＜7746＞ 岡本硝子 2181900 936734.34 83.13% 0.0663%
＜2998＞ クリアル 416000 104373.7 67.05% -0.0819%
＜3415＞ トウキョベース 1726300 331547.7 66.92% 0.1536%
＜4427＞ EduLab 446900 63687.42 66.01% -0.1327%
＜7375＞ リファインバス 391600 388118.78 64.85% 0.0567%
＜2568＞ 上場NSQ 36244 145245.18 60.35% 0.0027%
＜213A＞ 上日経半 1415330 299506.903 58.13% -0.0252%
＜6580＞ ライトアップ 242000 127646.46 57.04% 0.1113%
＜5136＞ tripla 46100 36896.18 52.31% 0.0688%
＜2624＞ iF225年4 15901 55255.278 49.89% -0.0034%
＜153A＞ カウリス 134900 173838.74 47.83% 0.1868%
<4825> WNIウェザー 216800 291169.5 46.49% 0.0549%
<6191> エアトリ 407800 171729.32 45.28% 0.0364%
<135A> VRAIN 232800 651651.4 45.06% 0.0752%
<4499> Speee 197300 358646.72 43.31% 0.1206%
<6092> エンバイオHD 188600 106350.04 37.86% 0.0597%
<4373> シンプレクスH 841900 678105.42 28.36% 0.116%
<221A> MX日経半 231330 162882.84 27.77% -0.0188%
<2962> テクニスコ 120900 123638.82 23.24% 0.1552%
<6731> ピクセラ 306300 46665.58 21.24% 0.0699%
<3771> システムリサーチ 40500 77298.36 20.88% 0.0466%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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