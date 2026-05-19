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出来高変化率ランキング（10時台）～エンバイオHD、中村超硬などがランクイン

2026年5月19日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エンバイオHD、中村超硬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月19日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6166＞ 中村超硬　　　　　 1594000 　81692.72　 268.21% 0.1104%
＜6659＞ メディアリンク　　　12173700 　56936.8　 248.09% 0.1714%
＜6276＞ シリウスV　　　　　596900 　24388.22　 238.95% -0.0534%
＜9552＞ クオンツ総研　　　　1567400 　157957.3　 226.81% 0.1466%
＜4047＞ 関電化　　　　　　　1798100 　1239768.68　 147.87% 0.1243%
＜4547＞ キッセイ薬　　　　　340800 　488471.7　 129.54% 0.0208%
＜3137＞ ファンデリー　　　　308800 　25637.44　 124.35% 0.0266%
＜1473＞ Oneトピクス　　　31320 　33662.88　 121.22% 0.005%
＜319A＞ 技術承継　　　　　　108000 　657453.4　 113.89% 0.1314%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　2181900 　936734.34　 83.13% 0.0663%
＜2998＞ クリアル　　　　　　416000 　104373.7　 67.05% -0.0819%
＜3415＞ トウキョベース　　　1726300 　331547.7　 66.92% 0.1536%
＜4427＞ EduLab　　　　446900 　63687.42　 66.01% -0.1327%
＜7375＞ リファインバス　　　391600 　388118.78　 64.85% 0.0567%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　36244 　145245.18　 60.35% 0.0027%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　1415330 　299506.903　 58.13% -0.0252%
＜6580＞ ライトアップ　　　　242000 　127646.46　 57.04% 0.1113%
＜5136＞ tripla　　　　46100 　36896.18　 52.31% 0.0688%
＜2624＞ iF225年4　　　15901 　55255.278　 49.89% -0.0034%
＜153A＞ カウリス　　　　　　134900 　173838.74　 47.83% 0.1868%
<4825> WNIウェザー　　　216800 　291169.5　 46.49% 0.0549%
<6191> エアトリ　　　　　　407800 　171729.32　 45.28% 0.0364%
<135A> VRAIN　　　　　232800 　651651.4　 45.06% 0.0752%
<4499> Speee　　　　　197300 　358646.72　 43.31% 0.1206%
<6092> エンバイオHD　　　188600 　106350.04　 37.86% 0.0597%
<4373> シンプレクスH　　　841900 　678105.42　 28.36% 0.116%
<221A> MX日経半　　　　　231330 　162882.84　 27.77% -0.0188%
<2962> テクニスコ　　　　　120900 　123638.82　 23.24% 0.1552%
<6731> ピクセラ　　　　　　306300 　46665.58　 21.24% 0.0699%
<3771> システムリサーチ　　40500 　77298.36　 20.88% 0.0466%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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