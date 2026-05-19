*10:36JST Sharing Innovations---全社業務をAI駆動型へ変革

Sharing Innovations＜4178＞は15日、生成AIを前提とした業務プロセスの全社的な再設計を本格的に開始すると発表した。

生成AIの急速な進化により、IT業界を中心にAIを開発プロセスの中核に組み込む動きが加速しており、調査・企画・資料作成などナレッジワーク全般にも適用範囲が広がっている。

同社は2025年度より実務検証を段階的に実施してきた。開発業務では一部エンジニアにClaude Code等の開発用AIツールを適用し、設計・実装・テスト工程での効果やアウトプット品質への影響を確認した。加えて、AI駆動開発への移行を見据えた研修プログラムで対象エンジニアを拡大し、顧客プロジェクトでも業務品質や生産性の向上を確認している。

本取り組みは「AI駆動業務」変革と位置付け、エンジニアの設計・実装・テスト・レビューに加え、営業の提案書作成・顧客分析・商談設計、マーケティング・企画の市場調査・施策立案・コンテンツ作成、コーポレートのデータ分析・レポート作成・業務設計などへ広げる。

2026年6月以降は、プロジェクト事例の共有会や実践的な研修・勉強会を通じて社内浸透を進める。《KT》