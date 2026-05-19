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出来高変化率ランキング（9時台）～WNIウェザー、メディアリンクなどがランクイン

2026年5月19日 09:52

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記事提供元：フィスコ

*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～WNIウェザー、メディアリンクなどがランクイン
WNIウェザー＜4825＞がランクイン（9時38分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年5月期末に予定している40周年記念配当を35.00円から40.00円に増額すると発表している。期末配当は62.50円（うち記念配当40.00円）となる。前回予想は57.50円（同35.00円）、前期の期末配当は普通配当のみ35.00円だった。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月19日　9:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6659＞ メディアリンク　　 9815300 　56936.8　 225.62% 0.2285%
＜6276＞ シリウスV　　　　　519200 　24388.22　 223.67% -0.0445%
＜7957＞ フジコピア　　　　　13500 　3022.74　 193.55% -0.0443%
＜9552＞ クオンツ総研　　　　1164200 　157957.3　 189.85% 0.1284%
＜7831＞ ウイルコHD　　　　130000 　2206.48　 156.46% -0.0609%
＜4047＞ 関電化　　　　　　　1450100 　1239768.68　 120.46% 0.1223%
＜4365＞ 松本油　　　　　　　300 　2127.4　 112.51% -0.0182%
＜4547＞ キッセイ薬　　　　　287100 　488471.7　 108.02% 0.0152%
＜8247＞ 大和　　　　　　　　209600 　15791.78　 101.34% 0.09%
＜9012＞ 秩父鉄　　　　　　　1300 　1361.18　 96.35% -0.0104%
＜5355＞ ルツボ　　　　　　　20700 　4564.08　 87.73% 0%
＜6662＞ ユビテック　　　　　32000 　3197.98　 83.41% 0.0091%
＜7673＞ ダイコー通　　　　　12600 　11786.98　 73.05% 0.0462%
＜7872＞ エステールHD　　　8000 　2216.32　 71.34% -0.0183%
＜7602＞ レダックス　　　　　220200 　17781.46　 67.22% 0.0437%
＜5138＞ Rebase　　　　10900 　2381.64　 57.2% -0.0554%
＜7064＞ ハウテレビ　　　　　17700 　7432.42　 54.94% 0.0568%
＜7375＞ リファインバス　　　354000 　388118.78　 53.75% 0.0809%
＜1473＞ Oneトピクス　　　16860 　33662.88　 49.94% 0.0119%
<213A> 上日経半　　　　　　1307610 　299506.903　 49.72% -0.0237%
<2624> iF225年4　　　15814 　55255.278　 49.32% 0.0078%
<7746> 岡本硝子　　　　　　1566600 　936734.34　 47.63% 0.0508%
<6248> 横田製作　　　　　　3900 　4653.66　 42.61% -0.0344%
<7399> ナンシン　　　　　　5500 　1908.84　 40.74% -0.0017%
<7214> GMB　　　　　　　35600 　18469.82　 40.27% -0.0385%
<6267> ゼネパッカー　　　　1400 　2659.5　 39.86% -0.0197%
<7317> 松屋R＆D　　　　　51000 　33972.78　 29.15% 0.0018%
＜4825＞ WNIウェザー　　　176400 　291169.5　 25.95% 0.0554%
<135A> VRAIN　　　　　190700 　651651.4　 25.36% 0.0917%
<6730> アクセル　　　　　　76200 　83237.74　 23.08% 0.0295%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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