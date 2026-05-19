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出来高変化率ランキング（9時台）～WNIウェザー、メディアリンクなどがランクイン
*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～WNIウェザー、メディアリンクなどがランクイン
WNIウェザー＜4825＞がランクイン（9時38分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年5月期末に予定している40周年記念配当を35.00円から40.00円に増額すると発表している。期末配当は62.50円（うち記念配当40.00円）となる。前回予想は57.50円（同35.00円）、前期の期末配当は普通配当のみ35.00円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月19日 9:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6659＞ メディアリンク 9815300 56936.8 225.62% 0.2285%
＜6276＞ シリウスV 519200 24388.22 223.67% -0.0445%
＜7957＞ フジコピア 13500 3022.74 193.55% -0.0443%
＜9552＞ クオンツ総研 1164200 157957.3 189.85% 0.1284%
＜7831＞ ウイルコHD 130000 2206.48 156.46% -0.0609%
＜4047＞ 関電化 1450100 1239768.68 120.46% 0.1223%
＜4365＞ 松本油 300 2127.4 112.51% -0.0182%
＜4547＞ キッセイ薬 287100 488471.7 108.02% 0.0152%
＜8247＞ 大和 209600 15791.78 101.34% 0.09%
＜9012＞ 秩父鉄 1300 1361.18 96.35% -0.0104%
＜5355＞ ルツボ 20700 4564.08 87.73% 0%
＜6662＞ ユビテック 32000 3197.98 83.41% 0.0091%
＜7673＞ ダイコー通 12600 11786.98 73.05% 0.0462%
＜7872＞ エステールHD 8000 2216.32 71.34% -0.0183%
＜7602＞ レダックス 220200 17781.46 67.22% 0.0437%
＜5138＞ Rebase 10900 2381.64 57.2% -0.0554%
＜7064＞ ハウテレビ 17700 7432.42 54.94% 0.0568%
＜7375＞ リファインバス 354000 388118.78 53.75% 0.0809%
＜1473＞ Oneトピクス 16860 33662.88 49.94% 0.0119%
<213A> 上日経半 1307610 299506.903 49.72% -0.0237%
<2624> iF225年4 15814 55255.278 49.32% 0.0078%
<7746> 岡本硝子 1566600 936734.34 47.63% 0.0508%
<6248> 横田製作 3900 4653.66 42.61% -0.0344%
<7399> ナンシン 5500 1908.84 40.74% -0.0017%
<7214> GMB 35600 18469.82 40.27% -0.0385%
<6267> ゼネパッカー 1400 2659.5 39.86% -0.0197%
<7317> 松屋R＆D 51000 33972.78 29.15% 0.0018%
＜4825＞ WNIウェザー 176400 291169.5 25.95% 0.0554%
<135A> VRAIN 190700 651651.4 25.36% 0.0917%
<6730> アクセル 76200 83237.74 23.08% 0.0295%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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