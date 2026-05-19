*09:20JST ZETA---宝石広場オンラインストアにZETA HASHTAG導入

ZETA＜6031＞は19日、ユーズカンパニーが運営する時計・ジュエリーEC「宝石広場オンラインストア」に、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を導入したことを発表した。

同サイトは渋谷に店舗を構える時計・ジュエリー専門店「宝石広場」のECで、高級時計・ジュエリーを常時3000点以上取り扱う在庫規模を有する。実店舗とECで商品を共通管理し、オンラインとオフラインを組み合わせた購買体験を提供している。

今回の導入により、腕時計・ジュエリーのカテゴリTOPに「関連キーワードで探す」機能が実装され、「定番」「プレゼントにぴったり」「男性にもおすすめ」などのタグ表示を通じ、ブランドや商品名検索に依存しない探索が可能となった。

さらに商品詳細ページではハッシュタグを表示し、デザインや利用シーンなど多様な切り口で回遊を促進する。タグクリックで一覧ページへ遷移し関連タグも表示されることで、連続閲覧を実現し、ロングテール商品の接点拡大やCVR改善に寄与する。《KA》