*09:15JST Solvvy---3Q2ケタ増収・最終利益大幅増、HomeworthTech事業とLifeTech事業が2ケタ増収達成

Solvvy＜7320＞は15日、2026年6月期第3四半期（25年7月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比12.5%増の52.41億円、営業利益が同2.0%増の10.68億円、経常利益が同19.3%増の16.22億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同291.0%増の10.79億円となった。

HomeworthTech事業の売上高は31.00億円（前年同期比15.8％増）、セグメント利益は12.86億円（同30.1％増）となった。主要なKPIである新規契約獲得金額47.06億円（前年同期比29.0％増）、前受収益・長期前受収益残高163.52億円（同22.6％増）、電子マネー発行サービスの導入社数167社（同14.4％増）・未使用残高28.66億円（同11.7％増）といずれも前年同期比で成長している。

ExtendTech事業の売上高は16.69億円（前年同期比1.2％減）、セグメント利益は10.95億円（同8.2％減）となった。小中学校向けGIGAタブレット保証を大幅縮小したが、太陽光発電システムや蓄電システムをはじめとした住宅用再生可能エネルギー機器に対する社会的ニーズに応える形で事業を推進している。

LifeTech事業の売上高は4.45億円（前年同期比66.4％増）、セグメント利益は1.19億円（同93.9％増）となった。メディアシークがもつ豊富な実績・技術開発リソースに基づくシステムインテグレーション提供を基軸に、法人向けSaaSプロダクトやサイバーセキュリティ対策サービスの提供、システムコンサルティング、画像解析・AI、教育・ヘルスケア・エンターテイメント領域におけるオンラインサービス開発など各種事業を運営している。

FinTech事業その他の売上高は0.26億円（前年同期比4.2％増）、セグメント利益は0.08億円（前年同期はセグメント損失0.17億円）となった。カスタマーファイナンスに関するサービスやHomeworthTech事業、ExtendTech事業及びLifeTech事業には含まれないサービスを提供している。

2026年6月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比22.3%増の82.00億円、営業利益が同29.6%増の21.00億円、経常利益が同26.4%増の25.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が16.25億円とする期初計画を据え置いている。《KA》