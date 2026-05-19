*08:38JST 5/19

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49686.12、+159.95）

・シカゴ日経225先物は上昇（61545、+885）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（60815.95、-593.34）

・ナスダック総合指数は下落（26090.73、-134.41）

・SOX指数は下落（11302.52、-285.95）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（108.66、+3.24）

・ドル円相場（158.70-80）

・1-3月期GDP速報値

・1-3月期GDPデフレーター

・1-3月期GDP民間消費支出

・1-3月期GDP民間企業設備

・3月鉱工業生産

・3月設備稼働率

・3月第3次産業活動指数

・4月米国中古住宅販売成約指数

・1-3月期英国ILO失業率

・4月英国失業率

・3月ユーロ圏貿易収支

・4月カナダ消費者物価指数

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・米国フィラデルフィア連銀総裁が基調講演・討論会に参加《YY》