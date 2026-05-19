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5/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 5/19
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49686.12、+159.95）
・シカゴ日経225先物は上昇（61545、+885）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（60815.95、-593.34）
・ナスダック総合指数は下落（26090.73、-134.41）
・SOX指数は下落（11302.52、-285.95）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（108.66、+3.24）
・ドル円相場（158.70-80）
・1-3月期GDP速報値
・1-3月期GDPデフレーター
・1-3月期GDP民間消費支出
・1-3月期GDP民間企業設備
・3月鉱工業生産
・3月設備稼働率
・3月第3次産業活動指数
・4月米国中古住宅販売成約指数
・1-3月期英国ILO失業率
・4月英国失業率
・3月ユーロ圏貿易収支
・4月カナダ消費者物価指数
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・米国フィラデルフィア連銀総裁が基調講演・討論会に参加《YY》
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