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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比280円安の61545円
*08:37JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比280円安の61545円
ADR（米国預託証券）の日本株は、ADR市場では、対東証比較（1ドル158.82円換算）で、アイシン精機＜7203＞、住友商事＜8035＞、みずほFG＜8316＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比280円安の61545円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は288.75ドル高の48731.16ドル、ナスダックは51.47ポイント高の23613.31で取引を終了した。クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）などが支援し、相場は上昇した。短縮取引となる中、クリスマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過去最高値を更新し、終了した。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は159.95ドル高の49686.12ドル、ナスダックは134.41ポイント安の26090.73で取引を終了した。最終合意まで対イラン原油制裁の一時免除の可能性が報じられ、原油価格の下落で、寄り付き後、小幅高。同時に、トランプ大統領が週末のソーシャルメディア投稿で、「時間切れが近づいている」とイランに警告、合意の行方が依然警戒され、売りにおされ下落に転じた。原油価格が上昇に転じ終日戻りの鈍い展開。終盤にかけ、トランンプ大統領が計画していた明日の対イラン攻撃を中東諸国からの要請により中止した事を明らかにすると、ダウはプラス圏を回復、ナスダックは下げ幅を縮小し、まちまちで終了した。
NY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：108.66 ↑3.24）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋3.24ドル（＋3.07％）の108.66ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（18日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5082 1101 27.6
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9529 407 4.4
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4895 190 4.0
4
7532 (DQJCY) オリンパス 11.40 1811 67 3.8
4
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1461 45.5 3.2
1
「ADR下落率上位5銘柄」（18日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9433 (KDDIY) 関西電力 6.67 2119 -157 -6.9
0
6594 (NJDCY) 日本電産 3.75 2382 -145 -5.7
4
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2435 -106 -4.1
7
5802 (SMTOY) 住友電気工業 70.48 11194 -186 -1.6
3
■そのたADR（18日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.00 2446 74.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.99 -0.15 5551 8
7
8035 (TOELY) 住友商事 46.28 -1.33 7350 9
3
6758 (SONY.N) TDK 19.11 0.11 3035 57.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.97 -0.13 2695 6.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 0.00 947 14.
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.24 -0.22 4803 -
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.10 0.30 5749 15
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.39 4895 19
0
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.27 -0.23 7074 6
1
8001 (ITOCY) 丸紅 357.34 321.13 5675 3
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.39 -0.30 6662 13
7
8031 (MITSY) 東京エレク 156.20 -4.28 49615 35
5
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9529 40
7
4568 (DSNKY) 第一三共 16.46 0.23 2614 -6.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 6.67 -0.69 2119 -15
7
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.66 -0.35 1005 -98
8
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.50 -0.70 1509 1
1
7267 (HMC.N) スズキ 44.90 -1.49 1783 1
4
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.99 0.16 6350
7
6902 (DNZOY) ファナック 25.22 -1.07 8011 4
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.92 -0.12 7916 3
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.40 -0.21 2128 -8.
5
8411 (MFG.N) オリックス 36.90 0.25 5860 8
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.25 -0.75 24220 20
0
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.57 -0.04 5263 1
4
7741 (HOCPY) キヤノン 26.89 0.11 4271 3
9
6503 (MIELY) 三菱電機 80.08 -1.03 6359
9
6981 (MRAAY) 日東電工 18.74 0.00 2976 2
5
7751 (CAJPY) 任天堂 11.46 0.30 7280 9
8
6273 (SMCAY) SMC 21.27 -0.21 67562 78
2
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.56 -0.19 362 6.
3
6146 (DSCSY) ディスコ 40.00 -1.40 63528 2
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.76 0.08 1868 -10.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.82 -2.15 5530 3
0
6702 (FJTSY) 富士通 20.45 0.01 3248 1
7
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.99 17.39 20486 3
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 -0.13 3342 1
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.14 0.26 2087 3
3
8002 (MARUY) 三井物産 749.44 -26.18 5951 6
8
6723 (RNECY) ルネサス 11.63 -0.03 3694 -
6
6954 (FANUY) 京セラ 18.10 -0.36 2875 4
1
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.56 0.14 1633 1
8
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.27 -0.87 4013 2
0
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.63 -0.41 6453 13
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.90 0.10 3145 -
3
6594 (NJDCY) 日本電産 3.75 -0.40 2382 -14
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.70 0.32 1382 0.
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.38 1.70 2284
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.36 -0.12 1487 2
0
（時価総額上位50位、1ドル158.82円換
算）《AN》
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