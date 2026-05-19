【どう見るこの株】ウェルネス、2027年3月期は連続最高益更新へ、契約企業数拡大と新サービス投入が寄与

■契約企業数は4943社へ拡大、「おまかせ管理」リリースで中小・中堅企業市場を開拓

ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>(東証グロース)は、前日18日に10円安の1067円と反落して引けた。日経平均株価が593円安と3営業日続落したことから、前週末15日にストップ高し、この日の前場取引時間中には株式分割権利落ち後高値1120円まで買い進まれていた同社株にも、目先の利益を確定する売り物が出た。

ただ、権利落ち後高値更新後の安値1050円からは引き戻しており、押し目買いも交錯した。今年5月14日に3月期決算を発表し、今2027年3月期業績を連続で過去最高更新と予想し、配当も連続増配を予定したことが買い手掛かりとなった。今年7月には、健康管理ソリューション事業で商標出願中の新サービス「おまかせ管理」を開発・リリースすることも、業績期待を高める材料として先取りされている。

■事業ポートフォリオの拡充や新サービスのリリースが業績を押し上げ

同社の今2027年3月期業績は、売り上げ175億円(前期比18.4%増)、営業利益16億円(同34.9%増)、経常利益15億5500万円(同36.6%増)、純利益11億5000万円(同40.0%増)と2ケタの増収増益が見込まれ、連続で過去最高を更新する見通しだ。

労働安全衛生法により、企業の法令対応として従業員向けの健康診断・健康管理などのコーポレートウエルネスが必要不可欠となる好事業環境が続くなか、契約企業数は前期比1403社増の4943社と顧客基盤が拡大する。

既存事業では、AI実装による収益拡大や事業ポートフォリオの拡充を進める。健康管理ソリューション事業では「おまかせ管理」をリリースし、中小・中堅企業市場の開拓を進めるほか、今年2月に子会社化したあしたのチーム(東京都千代田区)の営業チャネル・リソースを活用し、引き続き価格見直しを進め、単価上昇を図ることなどが寄与する。

配当は、前期に株式分割(1株を2株に分割、基準日今年1月31日)の発表とともに年間21.40円(株式分割権利落ち換算前42.80円)へ実質増配した。その後、株主還元方針を変更して累進配当制度を導入したことで、34.40円(同68.80円)に再増配した。今期は、さらに年間40円(同80円)へ大幅な連続増配を予定している。

■PER11倍、配当利回り3.7%台の割安修正で上値チャレンジ

株価は、昨年6月23日に公開価格2480円でIPO(新規株式公開)され、3300円で初値をつけたあと、上場来高値4120円へ上値を伸ばした。その後は2073円まで調整したが、売られ過ぎとして2298円までリバウンドし、株式分割発表では2355円と上ぶれ、2074円で株式分割の権利を落とした。

権利落ち後は、理論価格を下回る権利落ち後安値899円まで調整したが、下げ過ぎとして理論価格を上回る1053円へリバウンドした。今期業績の連続過去最高更新・連続増配を手掛かりにストップ高し、分割権利落ち後の高値追いとなった。

足元の反落でPERは11.5倍、配当利回りは3.74%と割安感があり、上値チャレンジへ再発進する展開が想定される。まずは公開価格を株式分割勘案で換算した1240円が目標となりそうだ。(情報提供:日本インタビュ新聞・インベストメントナビゲーター:株式投資情報編集長=浅妻昭治)

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