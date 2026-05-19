*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ソマール、AIメカテック、リファインバスGなど

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

サワイグループHD＜4887＞ 1740 -292.5

前期税前利益は市場予想を大きく下振れ。

オリエントコーポレーション＜8585＞ 856 -135

前期経常益は一転増益も1-3月期は減益。

日鉄鉱業＜1515＞ 2318 -290

非鉄市況下落など弱材料視か。

かんぽ生命保険＜7181＞ 1463.5 -184.5

今期の減益ガイダンスをマイナス視。

オプティム＜3694＞ 394 -49

今期営業利益は横ばい見通しで。

丸井グループ＜8252＞ 2761.5 -257.5

今期業績見通しがコンセンサスを下振れで。

エムアップ＜3661＞ 646 -67

業績見通し非開示などで出尽くし感が先行。

KeePer技研＜6036＞ 2525 -200

1-3月期も大幅経常減益に。

TREHD＜9247＞ 1455 -151

今期経常益は大幅減益見通しに。

みずほ＜8411＞ 6525 -387

自社株買い規模などは市場想定を下振れか。

ニコン＜7731＞ 2085.5 -180

再編観測で直近急騰の反動も。

SUBARU＜7270＞ 2385 -182.5

先週末は決算受けて大幅上昇。

八十二長野銀行＜8359＞ 2215.5 -172.5

業務純利益計画などは市場想定を下振れか。

ネットプロHD＜7383＞ 408 -29

決算サプライズ乏しく見切り売りが優勢に。

五洋建設＜1893＞ 1786.5 -156.5

決算発表受けた買い一巡後は処分売り圧力強まる。

東北特殊鋼＜5484＞ 2914 +500

大同特殊鋼が完全子会社化へ。

メタルアート＜5644＞ 7480 +1000

スパークス系によるTOB価格7600円にサヤ寄せ続く。

シリウスビジョン＜6276＞ 337 +80

最終益予想を大幅上方修正。

フジコピアン＜7957＞ 1691 +300

上半期業績予想を上方修正している。

ソマール＜8152＞ 6380 +1000

今期の大幅経常増益見通しで。

AKIBA<6840> 888 +150

前期の大幅増益決算を高評価。

岡本硝子<7746> 904 +150

今期営業黒字化見通しなどを好感。

AIメカテック<6227> 7250 +1000

第3四半期業績変化率の高さを材料視。

ウィルソンLW<9610> 120 -34

前期経常赤字や配当見送りを嫌気。

リファインバスG<7375> 1940 +400

第3四半期累計の営業利益54.0％増。上期の5.2％減から増益に転じる。

ポート<7047> 2292 -108

営業利益が前期36.3％増・今期32.6％増予想。上昇して始まるが買い続かず。

ispace<9348> 496 -10

売上高が前期30.3％減・今期0.2％減予想。

WTOKYO<9159> 2118 +169

第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.0倍。

上期の24.0％減から増益に転じる。

サイバー・バズ<7069> 1035 +44

26年9月期業績予想の上方修正と1対2の株式分割を発表し前週末ストップ高。

18日は売り一巡後は買い優勢。

グローバルW<3936> 174 +13

27年3月期営業利益が59.0％減予想で前週末売られる。18日は買い優勢。

動物高度医療<6039> 1047 -201

営業利益が前期59.5％増に対し今期10.4％増予想。

モンスターラボ<5255> 103 +10

26年12月期第1四半期の税引前利益0.85億円。

前年同期の1.71億円の赤字から黒字に転換。

海帆<3133> 220 +10

26年3月期累計の営業損益が14.38億円の赤字。

株主優待制度の廃止も発表。売り一巡後は悪材料出尽くし感。

エフ・コード<9211> 1455 +30

第1四半期営業利益38.6％増。上値は重い。《CS》