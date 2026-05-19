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前日に動いた銘柄 part2ソマール、AIメカテック、リファインバスGなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ソマール、AIメカテック、リファインバスGなど
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
サワイグループHD＜4887＞ 1740 -292.5
前期税前利益は市場予想を大きく下振れ。
オリエントコーポレーション＜8585＞ 856 -135
前期経常益は一転増益も1-3月期は減益。
日鉄鉱業＜1515＞ 2318 -290
非鉄市況下落など弱材料視か。
かんぽ生命保険＜7181＞ 1463.5 -184.5
今期の減益ガイダンスをマイナス視。
オプティム＜3694＞ 394 -49
今期営業利益は横ばい見通しで。
丸井グループ＜8252＞ 2761.5 -257.5
今期業績見通しがコンセンサスを下振れで。
エムアップ＜3661＞ 646 -67
業績見通し非開示などで出尽くし感が先行。
KeePer技研＜6036＞ 2525 -200
1-3月期も大幅経常減益に。
TREHD＜9247＞ 1455 -151
今期経常益は大幅減益見通しに。
みずほ＜8411＞ 6525 -387
自社株買い規模などは市場想定を下振れか。
ニコン＜7731＞ 2085.5 -180
再編観測で直近急騰の反動も。
SUBARU＜7270＞ 2385 -182.5
先週末は決算受けて大幅上昇。
八十二長野銀行＜8359＞ 2215.5 -172.5
業務純利益計画などは市場想定を下振れか。
ネットプロHD＜7383＞ 408 -29
決算サプライズ乏しく見切り売りが優勢に。
五洋建設＜1893＞ 1786.5 -156.5
決算発表受けた買い一巡後は処分売り圧力強まる。
東北特殊鋼＜5484＞ 2914 +500
大同特殊鋼が完全子会社化へ。
メタルアート＜5644＞ 7480 +1000
スパークス系によるTOB価格7600円にサヤ寄せ続く。
シリウスビジョン＜6276＞ 337 +80
最終益予想を大幅上方修正。
フジコピアン＜7957＞ 1691 +300
上半期業績予想を上方修正している。
ソマール＜8152＞ 6380 +1000
今期の大幅経常増益見通しで。
AKIBA<6840> 888 +150
前期の大幅増益決算を高評価。
岡本硝子<7746> 904 +150
今期営業黒字化見通しなどを好感。
AIメカテック<6227> 7250 +1000
第3四半期業績変化率の高さを材料視。
ウィルソンLW<9610> 120 -34
前期経常赤字や配当見送りを嫌気。
リファインバスG<7375> 1940 +400
第3四半期累計の営業利益54.0％増。上期の5.2％減から増益に転じる。
ポート<7047> 2292 -108
営業利益が前期36.3％増・今期32.6％増予想。上昇して始まるが買い続かず。
ispace<9348> 496 -10
売上高が前期30.3％減・今期0.2％減予想。
WTOKYO<9159> 2118 +169
第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.0倍。
上期の24.0％減から増益に転じる。
サイバー・バズ<7069> 1035 +44
26年9月期業績予想の上方修正と1対2の株式分割を発表し前週末ストップ高。
18日は売り一巡後は買い優勢。
グローバルW<3936> 174 +13
27年3月期営業利益が59.0％減予想で前週末売られる。18日は買い優勢。
動物高度医療<6039> 1047 -201
営業利益が前期59.5％増に対し今期10.4％増予想。
モンスターラボ<5255> 103 +10
26年12月期第1四半期の税引前利益0.85億円。
前年同期の1.71億円の赤字から黒字に転換。
海帆<3133> 220 +10
26年3月期累計の営業損益が14.38億円の赤字。
株主優待制度の廃止も発表。売り一巡後は悪材料出尽くし感。
エフ・コード<9211> 1455 +30
第1四半期営業利益38.6％増。上値は重い。《CS》
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