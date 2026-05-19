JSP、年間配当は90円に、前期比10円増配

■配当金総額は13億1000万円、効力発生日は6月8日

JSP<7942>(東証プライム)は5月18日、2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当を決議したと発表した。期末配当は直近の配当予想通り、1株当たり50円とする。配当金総額は13億1000万円、効力発生日は2026年6月8日、配当原資は利益剰余金となる。

同社は、株主への利益還元を重要な政策と位置づけ、安定的な配当の継続に加え、資本効率の向上と株主還元の充実を基本方針としている。連結業績と将来の事業展開に必要な内部留保とのバランスを踏まえ、連結当期純利益35%以上の配当性向を目安に総合的に決定する方針としている。

2026年3月期の年間配当は、第2四半期末40円、期末50円の合計90円となる。前期実績の年間80円から10円増配となり、同社は当期の連結業績などを総合的に勘案して、期末配当を1株当たり50円とした。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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