日邦産業、期末配当を154円に修正、特別配当76円を実施

■普通配当78円に特別配当76円を加え、前期実績から78円増配

日邦産業<9913>(東証スタンダード・名証メイン)は5月18日、2026年3月期の1株当たり期末配当予想を修正すると発表した。5月18日開催の取締役会で決議したもので、前回予想の普通配当78円に、特別配当76円を加え、期末配当を1株当たり154円とする。

同社は、金銭配当を株主還元の柱に置き、「持続的な利益成長に合わせた増配」を基本方針としている。配当総額・配当性向の持続的な向上を目指すなか、当事業年度をもって「中期経営計画2025」における連結営業利益の3か年累計額の目標値を達成した。

さらに、2026年3月期の営業利益が同社にとって大台となる20億円を上回ったことも踏まえ、特別配当の実施を決めた。前期実績の期末配当は76円で、今回修正後の期末配当154円は前期実績から78円増となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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