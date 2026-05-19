エンバイオHD、長野県で特別高圧系統用蓄電所の土地・連系権利を取得

■系統連系予定日は2028年3月、土地・権利引渡日は2026年6月を予定

エンバイオ・ホールディングス<6092>(東証スタンダード)は5月18日、中長期的な再生可能エネルギー関連事業の成長機会を見据え、特別高圧系統用蓄電所に関する土地および一般送配電事業者との系統連系に係る権利を取得したと発表した。

同蓄電所は長野県に所在し、最大受容電力は30MW。取得した権利は、同蓄電所の系統連系に係る権利および地位、ならびに同事業対象地の所有権となる。土地・権利の引渡日は2026年6月、系統連系予定日は2028年3月を見込む。取得先と取得価額は、守秘義務契約により非開示としている。

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力需給の変動を吸収する調整力として系統用蓄電池の重要性が高まる一方、適地確保の難易度も上昇している。同社は同件を、自然エネルギー事業の中期経営計画達成に向けた戦略的な選択肢の確保と位置付ける。2027年3月期業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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