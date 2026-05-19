Ridge-i、SKコラボレーションを子会社化へ、AXデリバリー体制を強化

■創研情報のPM・エンジニア人材を活用し大型AX案件への対応力を拡充

Ridge-i<5572>(東証グロース)は5月18日、SKコラボレーションの全株式を取得し子会社化することを決議した。取得価額は普通株式2億円、アドバイザリー費用等1000万円の合計2億1000万円。株式譲渡実行日は5月21日を予定する。

同株式取得に伴い、SKコラボレーションの子会社である創研情報株式会社はRidge-iの孫会社となる。創研情報は1981年9月設立の独立系システム開発会社で、従業員80名のうちPM約10名、常駐型の業務システム担当エンジニア約60名を擁し、金融系・業務系システムを中心に要件定義から開発・保守までを一貫して手掛ける。

同社は、AI開発力と業務実装力を組み合わせ、AX(AI Transformation)案件のデリバリー体制を抜本的に強化する。創研情報のPM・エンジニア約40名にAIトレーニングを適用し、FDEへ転換・育成する方針。2026年7月期業績への影響は軽微で、2027年7月期業績予想には連結業績として反映する予定。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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