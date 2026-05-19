デジタリフト、統合BIツール「LIFT　Engine」を6月から提供開始

■データ集計・レポート生成を自動化し、デジタル広告運用の工数削減を図る

デジタリフト<9244>(東証グロース)は5月18日、自社開発の統合BIツール「LIFT Engine(リフトエンジン)」を2026年6月から順次提供開始すると発表した。5月18日の取締役会で決議したもので、デジタルマーケティング支援の標準化と価値創出の両立を図る。

同ツールは、デジタル広告運用における戦術策定から検証までを一元管理するBIツール。匿名化・統計化された広告運用データや分析知見を活用し、データの自動集計やレポート生成により業務工数を大幅に削減する。業務フローをテクノロジーで設計・自動化することで、担当者ごとのアウトプットのばらつきを抑え、個人のスキルに依存しない品質の実現を目指す。

同社は「テクノロジーで標準化し、人で価値を創る」との考えのもと、コンサルタントがクライアントとの対話や価値共創に集中できる体制を整える。中期経営計画「DL100‐2030‐」で掲げる生産性向上策を加速し、当期の連結業績への影響は軽微ながら、中長期的な支援品質向上と競争力強化に寄与するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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