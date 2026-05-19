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ジェネレーションパス、東証スタンダード市場への市場区分変更が承認
■2026年5月25日付でグロース市場から移行、コード変更なし
ジェネレーションパス<3195>(東証グロース)は5月18日、東京証券取引所グロース市場からスタンダード市場への市場区分変更について、東京証券取引所から承認を受けたと発表した。市場区分変更日は2026年5月25日で、コード番号3195に変更はない。
同社は2026年4月15日付でスタンダード市場への市場区分変更申請を公表していた。創業以来、ECマーケティング事業を核に事業規模を拡大し、近年はD2Cブランドの確立や商品企画関連事業における海外製造拠点の整備を進めてきた。
今後は、マーケティングデータやマーケットノウハウをアジアに循環させる「アジアンバリューチェーン」を基盤に、成長領域で事業拡大を推進する。オリジナル家電ブランド「シンプラス」、寝具ブランド「with core」「カクシング」の商品ラインナップ拡大、新ブランドの立ち上げを加速するほか、伊藤忠商事との共同開発・販売契約に基づく機能性繊維製品の量産・市場展開、ベトナム・中国の製造拠点を活用したアジア・欧米市場への輸出拡大にも取り組む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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