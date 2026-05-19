ジェイファーマ、「ナンブランラト」の胆道がん併用療法で医師主導臨床試験をjRCT登録

■がん研有明病院が代表施設、維持療法への追加で治療効果向上を目指す

ジェイファーマ<520A>(東証グロース)は5月18日、胆道がんの一次療法におけるLAT1阻害剤「ナンブランラト」と免疫チェックポイント阻害剤(ICI)との併用療法について、医師主導臨床試験(JON-2404-B)の試験情報がJapan Registry of Clinical Trials(jRCT)に登録・公開されたと発表した。同試験は公益財団法人がん研究会有明病院が代表施設となり、同社は同病院との契約に基づき円滑な遂行を支援する。

胆道がんでは、シスプラチン/ゲムシタビンと抗PD-1/PD-L1抗体の併用療法が現在の標準療法となっているが、24か月生存率は25%以下にとどまり、アンメット・メディカル・ニーズは高い。特に治療開始後25週目以降の維持療法期間中に病勢が進行することが課題で、同試験では治療開始後19週から25週以降の維持療法にナンブランラトを追加し、さらなる治療効果の向上を検証する。

ナンブランラト(開発コード:JPH203)は、同社が創製したLAT1選択的阻害剤で、同作用機序の薬剤として世界で初めて臨床開発が進められている低分子化合物。2022年4月に米国食品医薬品局(FDA)からオーファンドラッグ指定を受け、2024年9月25日にIND申請が受理された。2025年12月にはグローバル第Ⅲ相臨床試験を開始しており、同社は国内外で開発を進める方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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