*18:14JST あかつき本社---連結業績予想値と実績値との差異および5か年経営数値目標達成

あかつき本社＜8737＞は15日、2026年2月16日に公表した2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結業績予想値と、同日公表の実績値に差異が発生したことを発表した。

2026年3月期連結業績の営業収益は前回予想比4.1％（27.18億円）増の687.18億円。営業利益は前回予想比10.1％（5.77億円）増の62.77億円。経常利益は前回予想比12.0％（6.69億円）増の62.69億円。税金等調整前当期純利益は前回予想比11.7％（6.53億円）増の62.53億円。親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想比19.2％（6.52億円）増の40.52億円。

同社は証券関連事業及び不動産関連事業における各種取り組みや好調な市場環境を背景に、2026年2月16日に公表した予想値を両事業で上回る結果となった。2025年5月15日に公表した期首時点の通期連結業績予想では、親会社株主に帰属する当期純利益で27.00億円を想定していた。

また、同社2026年3月期を最終年度とする5か年経営の数値目標（2023年5月15日付で見直しを公表）は、2021年3月期137.00億円であった株主資本を（配当・自己株式取得等による株主還元前で）230.00億円とすることを掲げていたが、2026年3月期に248.00億円となり、経営数値目標を達成した。《KA》