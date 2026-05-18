*18:12JST あかつき本社---26年3月期は2ケタ増収増益、証券関連事業と不動産関連事業いずれも2ケタ増益を達成

あかつき本社＜8737＞は15日、2026年3月期連結決算を発表した。営業収益が前期比20.7%増の687.18億円、営業利益が同50.5%増の62.77億円、経常利益が同61.2%増の62.69億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同54.0%増の40.52億円となった。

証券関連事業の営業収益は前期比3.9%増の167.02億円、セグメント利益は同14.5%増の24.46億円となった。IFAビジネスでは、2026年3月末のIFA部門の預り資産残高は5,224億円（前期比1,221億円増）と拡大した。金融機関とのアライアンスは、国内株式の取次等を行う母店取引などで関係を深めていたしん証券さかもと（本店所在地：石川県金沢市）の普通株式を、2025年4月に追加取得し持分法適用会社（議決権所有割合33.4%）とした。また、同月に子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ（金融商品仲介業者）（以下「JWA」）において、同業者のInnovation IFA Consultingの委任型IFA部門を吸収分割により取得した。さらに地域金融機関においては、2025年10月に愛知信用金庫、2026年2月に房総信用組合、3月に興産信用金庫とそれぞれ業務提携を行うなど、新たなアライアンス先の開拓と既存提携先とのリレーション強化に努めている。2026年3月末のJWAの提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は、8,038億円（2025年3月末比1,777億円増）となった。

不動産関連事業の営業収益は同27.1%増の522.57億円、セグメント利益は同62.1%増の47.02億円となった。連結会計年度においては、仕入戸数は847戸（前年同期は777戸）、販売戸数は880戸（同904戸）の取引実績となった。また、リノベーションの設計・施工を手掛けるバウテックグループにおいては、完工数が1,085戸（前年同期は1,055戸）と堅調に推移した。 高齢者施設開発を手掛けるEWアセットマネジメントにおいて、2025年4月に福岡県福岡市に「メディケア癒やし五番館長住」がオープンした。また、2025年9月には、熊本県熊本市の「メディケア癒やし花園」が売却された。これにより、2026年3月末現在で稼働中の施設は3件となった。

2027年3月期の連結業績予想は、事業は堅調に推移しているものの、中東情勢の緊張や金利水準の動向など今後想定され得る環境変化が同社グループの業績に与える影響を現在精査中であり、複数年度の経営数値目標と合わせて決定次第、速やかに開示する予定としている。《KA》