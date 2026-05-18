*18:09JST 井関農機---1Qは2ケタ増収・営業利益及び経常利益大幅増、国内及び海外の売上高が順調に推移

井関農機＜6310＞は15日、2026年12月期第1四半期（26年1月-3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比11.5%増の514.71億円、営業利益が同88.5%増の26.03億円、経常利益が同160.4%増の25.52億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同1.9%減の14.86億円となった。

国内売上高は前年同期比8.1%増の286.12億円となった。農機製品・作業機は旺盛な需要を着実に捉え増収、加えて、安定収益源であるメンテナンス収入も順調に続伸した。

海外売上高は同15.9%増の228.59億円となった。主に欧州で順調に売上を拡大した。

利益面については、増収、価格改定効果に加え、プロジェクトZ効果などで営業利益は大幅増益となった。

2026年12月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比3.1%減の1,800.00億円、営業利益が同42.0%増の60.00億円、経常利益が同18.9%増の49.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同8.8%増の30.00億円とする期初計画を据え置いている。《KA》