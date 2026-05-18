*17:52JST みずほリース---26年3月期は2ケタ増収、期末配当の増配を発表

みずほリース＜8425＞は14日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比32.5%増の9,215.92億円、営業利益が同8.8%減の446.74億円、経常利益が同1.9%減の649.69億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同13.3%増の476.09億円となった。

「中期経営計画2025」で定めた事業ポートフォリオ「コア、グロース、フロンティア」の国内外の各分野で様々なビジネスを展開し、社会的課題解決等に向けた取り組みを着実に進めた。この結果、契約実行高は前期（2025年3月期）比10.5％増加して1兆9,847.27億円となり、営業資産残高は前期末比3.6％増加して3兆3,998.77億円となった。

リース・割賦の契約実行高は、前期比1.3％減少して9,446.10億円となり、営業資産残高は、前期末比0.4％減少して1兆,9,631.60億円となった。営業利益は前期比5.3％減少して268.51億円となった。

ファイナンスの契約実行高は、前期比26.6％増加して1兆316.21億円となり、営業資産残高は、前期末比5.4％増加して1兆2,828.81億円となった。営業利益は前期比28.6％減少して170.10億円となった。

その他の契約実行高は84.95億円となり、営業資産残高は1,538.35億円となった。営業利益は前期比37.8％増加して19.33億円なった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、営業利益は同10.5%減の400.00億円、経常利益は同3.1%増の670.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同9.2%増の520.00億円を見込んでいる。

また、同日、2026年3月期の期末配当金を前回予想から1.00円増配の26.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は51.00円（前期比4.00円増配）となる。《KA》