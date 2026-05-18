*17:24JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、一時159円台に浮上

18日の東京市場でドル・円は伸び悩み。米インフレ圧力による米10年債利回りの上昇で早朝からドル買いが先行し、158円70銭から159円を目指す展開。午後は一時159円07銭まで値を上げたが、日本の為替介入への警戒感からドル買い・円売りの一服で158円台に失速。

・ユ-ロ・円は184円46銭から184円94銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1608ドルから1.1640ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値61,299.87円、高値61,478.55円、安値60,376.98円、終値60,815.95円(前日比593.34円安)

・17時時点：ドル・円158円80-90銭、ユ-ロ・円184円80-90銭

【要人発言】

・木原官房長官

「金利・為替含む市場動向、極めて高い緊張感を持って注視」

「為替介入についてはその有無を含め回答を控える」

「為替介入で得た円貨は短期証券償還に、財源として活用することはできない」

・レスキュール仏財務相

「欧州経済は減速も、リセッションには至っていない」

「債券市場は財政や物価を巡る高い不確実性」

「インフレへの二次的な影響は避けなければならない」

「G7は今後も必要に応じて再び石油を放出する」

・グリーン英金融政策委員会（MPC）委員

「中東紛争に対する世界経済の底堅さの一部、在庫によるもの」

「エネルギー価格ショックの二次的影響が表れるのは、1年先になるだろう」

【経済指標】

・中国・4月小売売上高：前年比+0.2％（予想：+2.0％、3月：+1.7％）

・中国・4月鉱工業生産：前月比+4.1％（予想：+6.0％、3月：+5.7％）

・中国・4月調査失業率：5.3％（予想：5.2％、3月：5.4％）《TY》