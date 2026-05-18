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東証グロ－ス指数は小反発、売り一巡後は下げ渋りプラス転換
*16:55JST 東証グロ－ス指数は小反発、売り一巡後は下げ渋りプラス転換
東証グロース市場指数 1020.79 +1.49／出来高 4億6787万株／売買代金 2630億円東証グロース市場250指数 798.21 +2.37／出来高 2億3298万株／売買代金 2425億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小反発。値上がり銘柄数は225、値下がり銘柄数は347、変わらずは23。
15日の米国市場でダウ平均は537.29ドル安の49526.17ドル、ナスダックは410.08ポイント安の26225.14で取引を終了。米中首脳会談からサプライズなく失望感が先行し、寄り付き後、下落。戦争長期化懸念を受けた原油高、金利先高観もさらなる売り材料となり、終日軟調に推移した。終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。
東証グロース市場指数は上昇してスタート。ただし、すぐにマイナス転換し、そのまま前場中頃まで下げ幅を拡大すると、心理的な節目の1000ptをわずかに割り込む場面もあった。その後は一転して下げ渋る展開が続き、後場中頃にはプラス転換。とはいえ、朝方の水準を突破するほど買いの勢いが強まる相場状況とはならず、わずかなプラス圏を維持する形で終えている。主力市場と比較して相対的に強さが意識された。
個別では、決算を発表し29.52％高となったログリー＜6579＞が上昇率トップに。ログリーの他にも、リファインバスG＜7375＞、技術承継機構＜319A＞、データセク＜3905＞なども決算を手がかりに大きく上昇した他、カルチュア・コンビニエンス・クラブによる1株1420円でのTOBについて発表したジモティー＜7082＞などが買われた。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、QDレーザ＜6613＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、ジンジブ＜142A＞、ROXX＜241A＞、Solvvy＜7320＞などがランクイン。
一方、25.04％安となったライトアップ＜6580＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞、トライアル＜141A＞が下落。その他値下がり率上位銘柄では、リスキル＜291A＞、FRONTEO＜2158＞、AVILEN＜5591＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、MTG＜7806＞やサンバイオ＜4592＞、GNI＜2160＞などが下落した反面、カバー＜5253＞などが上昇。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6579|ログリー | 351| 80| 29.52|
2| 7375|リファインバスＧ | 1940| 400| 25.97|
3| 6613|ＱＤレーザ | 2127| 400| 23.16|
4| 319A|技術承継機構 | 16280| 3000| 22.59|
5| 485A|パワーエックス | 14990| 2670| 21.67|
6| 3905|データセク | 2843| 500| 21.34|
7| 142A|ジンジブ | 950| 150| 18.75|
8| 241A|ＲＯＸＸ | 507| 80| 18.74|
9| 7320|Ｓｏｌｖｖｙ | 1766| 278| 18.68|
10| 9554|ＡＶｉＣ | 1642| 254| 18.30|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6580|ライトアップ | 898| -300| -25.04|
2| 291A|リスキル | 1790| -500| -21.83|
3| 2158|ＦＲＯＮＴＥＯ | 639| -150| -19.01|
4| 141A|トライアル | 2911| -659| -18.46|
5| 5591|ＡＶＩＬＥＮ | 818| -182| -18.20|
6| 5621|ヒューマンＴ | 1281| -284| -18.15|
7| 554A|バトンズ | 1522| -329| -17.77|
8| 6166|中村超硬 | 471| -100| -17.51|
9| 298A|ＧＶＡＴＥＣＨ | 285| -59| -17.15|
10| 9562|ビジネスコーチ | 487| -98| -16.75|《FA》
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