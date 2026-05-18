*15:16JST アートネイチャー---26年3月期増収・純利益大幅増、期末配当金の増配を発表

アートネイチャー＜7823＞は15日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比2.9%増の446.00億円、営業利益が同47.6%増の32.19億円、経常利益が同53.4%増の34.51億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同131.0%増の18.98億円となった。

同社グループは、中期経営計画「アートネイチャーAdvanceプラン」の最終年度を迎え、グループの強みを活かして、さまざまな課題に挑戦し、業績や毛髪業界シェアを伸長させるとともに、新領域の事業を獲得し拡充することで、「次代を切り拓くアートネイチャー」に飛躍させるべく、事業活動を実施してきた。

男性向け売上高は前期比0.5%増の232.74億円となった。新規売上は効果的な広告宣伝、リピート売上は顧客定着策の推進等を実施し、新規・リピートともに前年同期比増加した。

女性向け売上高は同7.6%増の135.22億円となった。新規売上は広告宣伝からの反響が弱く、前年同期比減で推移したものの、リピート売上は、ピンのいらないウィッグの買い替え需要を捉え、前年同期比増加した。

女性向け既製品売上高については、リピート販売の好調等により、同2.5%増の62.27億円となった。

2027年3月期通期は、事業基盤の強化や新領域への挑戦のための先行投資等をおこなう「仕込み期」とし、連結業績予想については、売上高が前期比8.7%増の484.94億円、営業利益が同22.3%減の25.00億円、経常利益が同22.8%減の26.65億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同36.0%減の12.14億円を見込んでいる。

また、2026年3月期の期末配当金について、直近の配当予想より1株当たり2.00円増配の16.00円とすることを発表した。《KA》