*15:11JST イード---2026年6月期業績予想を下方修正、期末配当予想は増配

イード＜6038＞は15日、2025年08月14日に公表した2026年06月期通期連結業績予想および期末配当予想の修正を発表した。

売上高58.00億円（前回予想比9.4％減）、営業利益2.30億円（同61.7％減）、経常利益2.50億円（同58.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益3.40億円（同8.6％減）へそれぞれ修正した。1株当たり当期純利益は69.48円となる見通し。

第3四半期連結累計期間(2025年07月-2026年03月)の業績は、売上高が前年同期比95.0％、営業利益が同60.0％、経常利益が同66.0％で推移した。前期は「ネット広告」領域の高収益カテゴリーが利益面で大きく寄与していた一方、収益構造転換を進めている。今期は、AI活用による業務改革や「360度ビジネス」へのシフトを推進している。

「データ・コンテンツ提供」領域は堅調に推移しており、継続収益性や顧客接点拡大の観点から事業基盤として拡大している。一方、「ネット広告」領域の高収益カテゴリー縮小が想定を上回る速度で進行したことから、短期的には営業利益に影響が生じた。第4四半期(2026年04月-06月)においても、AI活用関連投資や新規イベント投資を進め、顧客・出展者・参加者との継続的な関係構築を推進する。

また、2026年03月末時点の連結株主資本は46.39億円となり、2025年06月末比で3.22億円増加した。2026年06月期の期末配当予想は前回予想から1円増配し、1株当たり23円へ修正した。《KA》