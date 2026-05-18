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出来高変化率ランキング（14時台）～ヘッドウォーター、日本MDMなどがランクイン

2026年5月18日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ヘッドウォーター、日本MDMなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月18日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 237625 　2164.062　 396.67% -0.0043%
＜7600＞ 日本MDM　　　　　3618700 　215082.16　 312.18% 0.1761%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　　820560 　26473.864　 297.7% -0.0038%
＜2016＞ iF米710H　　　697323 　69986.097　 290.94% -0.0061%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　313288 　44068.456　 281.57% 0.0005%
＜4980＞ デクセリアルス　　　10908800 　4847186.38　 261.58% 0.0844%
＜3133＞ 海帆　　　　　　　　6854200 　153319.12　 244.08% 0.019%
＜235A＞ GX高配30　　　　190557 　29504.023　 228.63% -0.0161%
＜9399＞ ビート　　　　　　　5043162 　16649.777　 226.45% -0.1111%
＜7273＞ イクヨ　　　　　　　479900 　49632.1　 222.8% 0.067%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　442070 　45116.123　 221.98% 0.0035%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　2812400 　655093.18　 210.22% 0.0555%
＜8585＞ オリコ　　　　　　　2724800 　408590.86　 207.13% -0.1402%
＜2510＞ NF国内債　　　　　771700 　125114.926　 203.86% -0.0048%
＜9268＞ オプティマス　　　　1516000 　103447.98　 201.28% -0.1595%
＜287A＞ 黒田G　　　　　　　1988500 　332169.96　 197.17% 0.0799%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　185000 　78514.72　 191.18% 0.1535%
＜8091＞ ニチモウ　　　　　　117000 　48223.22　 189.37% -0.0727%
＜7320＞ Solvvy　　　　248700 　70681.84　 188.99% 0.1942%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　2421900 　709711.34　 185.92% 0.0511%
<9159> WTOKYO　　　　39600 　18103　 185.1% 0.1015%
<315A> GX銀高配　　　　　352531 　102442.533　 178.07% 0.0025%
<3853> アステリア　　　　　3054800 　1021827　 175.6% 0.1607%
<5204> 石塚硝　　　　　　　46400 　26333.02　 173.3% -0.0062%
<5210> 日山村硝　　　　　　511800 　265487.8　 173.15% -0.1243%
<3489> フェイスNW　　　　435400 　69279.32　 170.28% 0.0865%
<6071> IBJ　　　　　　　849100 　140980.48　 169.57% 0.0915%
<3150> グリムス　　　　　　265100 　144849.86　 167.75% -0.1641%
<2634> NFSP500ヘ　　84029 　46947.164　 165.39% -0.0103%
<3640> 電算　　　　　　　　109900 　56550.78　 165.15% -0.1693%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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