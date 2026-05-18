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出来高変化率ランキング（14時台）～ヘッドウォーター、日本MDMなどがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ヘッドウォーター、日本MDMなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月18日 14:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 237625 2164.062 396.67% -0.0043%
＜7600＞ 日本MDM 3618700 215082.16 312.18% 0.1761%
＜2857＞ ドイツ債H 820560 26473.864 297.7% -0.0038%
＜2016＞ iF米710H 697323 69986.097 290.94% -0.0061%
＜2080＞ PBR1倍割 313288 44068.456 281.57% 0.0005%
＜4980＞ デクセリアルス 10908800 4847186.38 261.58% 0.0844%
＜3133＞ 海帆 6854200 153319.12 244.08% 0.019%
＜235A＞ GX高配30 190557 29504.023 228.63% -0.0161%
＜9399＞ ビート 5043162 16649.777 226.45% -0.1111%
＜7273＞ イクヨ 479900 49632.1 222.8% 0.067%
＜1569＞ TPX－1倍 442070 45116.123 221.98% 0.0035%
＜6072＞ 地盤ネットH 2812400 655093.18 210.22% 0.0555%
＜8585＞ オリコ 2724800 408590.86 207.13% -0.1402%
＜2510＞ NF国内債 771700 125114.926 203.86% -0.0048%
＜9268＞ オプティマス 1516000 103447.98 201.28% -0.1595%
＜287A＞ 黒田G 1988500 332169.96 197.17% 0.0799%
＜4011＞ ヘッドウォータ 185000 78514.72 191.18% 0.1535%
＜8091＞ ニチモウ 117000 48223.22 189.37% -0.0727%
＜7320＞ Solvvy 248700 70681.84 188.99% 0.1942%
＜8141＞ 新光商 2421900 709711.34 185.92% 0.0511%
<9159> WTOKYO 39600 18103 185.1% 0.1015%
<315A> GX銀高配 352531 102442.533 178.07% 0.0025%
<3853> アステリア 3054800 1021827 175.6% 0.1607%
<5204> 石塚硝 46400 26333.02 173.3% -0.0062%
<5210> 日山村硝 511800 265487.8 173.15% -0.1243%
<3489> フェイスNW 435400 69279.32 170.28% 0.0865%
<6071> IBJ 849100 140980.48 169.57% 0.0915%
<3150> グリムス 265100 144849.86 167.75% -0.1641%
<2634> NFSP500ヘ 84029 46947.164 165.39% -0.0103%
<3640> 電算 109900 56550.78 165.15% -0.1693%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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