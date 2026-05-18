*14:23JST 日経平均VIは大幅に上昇、原油高や金利上昇を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時20分現在、前日比＋3.58（上昇率12.05％）の33.30と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は34.82、安値は32.62。

先週末の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。原油価格が高止まっていることや、国内長期金利が上昇していることが警戒されている。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅に下げていることもあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが高まり、日経VIは先週末の水準を大幅に上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》