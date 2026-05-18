ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ニチモウなどがランクイン

2026年5月18日 13:57

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ニチモウなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月18日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 　237625 　2164.062　 396.67% -0.0043%
＜7600＞ 日本MDM　　　　 　3107900 　215082.16　 300.48% 0.1746%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　 　820230 　26473.864　 297.67% -0.0042%
＜2016＞ iF米710H　　 　697282 　69986.097　 290.93% -0.0061%
＜2080＞ PBR1倍割　　　 　312676 　44068.456　 281.39% 0.0016%
＜4980＞ デクセリアルス　　 　10217900 　4847186.38　 254.99% 0.0805%
＜3133＞ 海帆　　　　　　　 　6513000 　153319.12　 238.38% 0.0285%
＜235A＞ GX高配30　　　 　189953 　29504.023　 228.28% -0.0154%
＜9399＞ ビート　　　　　　 　4866729 　16649.777　 222.38% -0.037%
＜1569＞ TPX－1倍　　　 　440070 　45116.123　 221.46% 0.0042%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　 　2609900 　655093.18　 201.02% 0.0601%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　737760 　125114.926　 198.47% -0.0052%
＜9268＞ オプティマス　　　 　1466400 　103447.98　 197.38% -0.1574%
＜7273＞ イクヨ　　　　　　 　387300 　49632.1　 196.76% 0.0405%
＜8585＞ オリコ　　　　　　 　2405500 　408590.86　 192.70% -0.1392%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　 　175500 　78514.72　 184.68% 0.1573%
＜287A＞ 黒田G　　　　　　 　1744100 　332169.96　 181.10% 0.0767%
＜8091＞ ニチモウ　　　　　 　106300 　48223.22　 177.71% -0.0749%
＜315A＞ GX銀高配　　　　 　340883 　102442.533　 173.90% 0.0088%
＜7320＞ Solvvy　　　 　221100 　70681.84　 173.88% 0.1942%
<9159> WTOKYO　　　 　36100 　18103　 173.53% 0.0877%
<8141> 新光商　　　　　　 　2084600 　709711.34　 167.53% 0.0498%
<2634> NFSP500ヘ　 　83935 　46947.164　 165.25% -0.0106%
<5210> 日山村硝　　　　　 　466500 　265487.8　 161.81% -0.1236%
<2249> iF500Wベ　　 　22220 　45435.79　 160.18% 0.022%
<6071> IBJ　　　　　　 　775200 　140980.48　 158.49% 0.0995%
<3853> アステリア　　　　 　2668100 　1021827　 158.28% 0.1837%
<5204> 石塚硝　　　　　　 　41000 　26333.02　 157.75% -0.0146%
<3489> フェイスNW　　　 　390300 　69279.32　 157.04% 0.0909%
<3640> 電算　　　　　　　 　102500 　56550.78　 156.48% -0.1693%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事