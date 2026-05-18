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出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ニチモウなどがランクイン
*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ニチモウなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月18日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 237625 2164.062 396.67% -0.0043%
＜7600＞ 日本MDM 3107900 215082.16 300.48% 0.1746%
＜2857＞ ドイツ債H 820230 26473.864 297.67% -0.0042%
＜2016＞ iF米710H 697282 69986.097 290.93% -0.0061%
＜2080＞ PBR1倍割 312676 44068.456 281.39% 0.0016%
＜4980＞ デクセリアルス 10217900 4847186.38 254.99% 0.0805%
＜3133＞ 海帆 6513000 153319.12 238.38% 0.0285%
＜235A＞ GX高配30 189953 29504.023 228.28% -0.0154%
＜9399＞ ビート 4866729 16649.777 222.38% -0.037%
＜1569＞ TPX－1倍 440070 45116.123 221.46% 0.0042%
＜6072＞ 地盤ネットH 2609900 655093.18 201.02% 0.0601%
＜2510＞ NF国内債 737760 125114.926 198.47% -0.0052%
＜9268＞ オプティマス 1466400 103447.98 197.38% -0.1574%
＜7273＞ イクヨ 387300 49632.1 196.76% 0.0405%
＜8585＞ オリコ 2405500 408590.86 192.70% -0.1392%
＜4011＞ ヘッドウォータ 175500 78514.72 184.68% 0.1573%
＜287A＞ 黒田G 1744100 332169.96 181.10% 0.0767%
＜8091＞ ニチモウ 106300 48223.22 177.71% -0.0749%
＜315A＞ GX銀高配 340883 102442.533 173.90% 0.0088%
＜7320＞ Solvvy 221100 70681.84 173.88% 0.1942%
<9159> WTOKYO 36100 18103 173.53% 0.0877%
<8141> 新光商 2084600 709711.34 167.53% 0.0498%
<2634> NFSP500ヘ 83935 46947.164 165.25% -0.0106%
<5210> 日山村硝 466500 265487.8 161.81% -0.1236%
<2249> iF500Wベ 22220 45435.79 160.18% 0.022%
<6071> IBJ 775200 140980.48 158.49% 0.0995%
<3853> アステリア 2668100 1021827 158.28% 0.1837%
<5204> 石塚硝 41000 26333.02 157.75% -0.0146%
<3489> フェイスNW 390300 69279.32 157.04% 0.0909%
<3640> 電算 102500 56550.78 156.48% -0.1693%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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