富士通と日本IBM、医療向けソブリンクラウド基盤を構築へ、医療現場の効率化を支援

■電子カルテ稼働、複数医療機関のデータ連携、医療AI活用を一体で推進

富士通<6702>(東証プライム)と日本アイ・ビー・エムは5月15日、2025年9月に発表した協業検討のうち、「ヘルスケア」領域での協業を具体化すると発表した。医療向けソブリンクラウド基盤の構築と医療AIソリューションの相互活用を進め、複数医療機関にまたがるデータ連携とAI活用を実現する。

同協業では、富士通のソブリンクラウド基盤上で、富士通および日本IBMの電子カルテソリューションを稼働させる。医療機関は、データ主権やセキュリティーに配慮されたクラウド型の医療情報システムを利用できる。日本の医療は、高齢化に伴う需要拡大や医療費48兆円超、人材減少、医療機関の経営難など複合的な課題に直面しており、両社は医療現場に実効性のある解決策を提供する考えだ。

AI活用では、患者・医療機関の合意のもと、診療記録や看護記録などの医療文書作成支援、DPCコーディングなどの業務効率化を進める。さらに、治験に適した患者の探索や臨床研究の効率化など、医療と創薬の連携を加速するユースケースも検討・一部着手している。今後は大学病院やナショナルセンターなどと連携し、患者起点のヘルスケアサービス実現も視野に入れる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

