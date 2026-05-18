ヒーハイスト、27年3月期大幅増収・黒字転換で復配予想、直動機器の需要回復が寄与

(決算速報) ヒーハイスト<6433>(東証スタンダード)は5月15日に26年3月期連結業績を発表した。減収・赤字だった。直動機器の需要回復遅れなどが影響した。配当は無配とした。27年3月期は大幅増収・黒字転換で復配予想としている。直動機器の需要が回復に向かうほか、前期に減損損失を計上したため当期の減価償却負担が減少することも寄与する。また中長期的には半導体製造装置やロボット向けなどに直動機器の需要拡大が予想される。積極的な事業展開で収益回復基調だろう。株価はヒューマノイドロボット関連を材料視して乱高下する形だが、利益確定売りをこなしながら戻りを試す展開を期待したい。

■26年3月期減収・赤字、27年3月期大幅増収・黒字転換で復配予想

26年3月期の連結業績は売上高が前期比27.1%減の16億36百万円、営業利益が2億62百万円の損失(前期は1億21百万円の損失)、経常利益が2億99百万円の損失(同1億89百万円の損失)、親会社株主帰属当期純利益が7億18百万円の損失(同2億03百万円の損失)だった。なお特別損失に減損損失4億13百万円を計上した。配当は無配(前期は1円)とした。

減収・赤字だった。主力の直動機器の需要回復遅れなどが影響した。部門別売上高は、直動機器が産業用機械関連の需要回復遅れにより22.5%減の10億58百万円、精密部品加工がレース用部品のレギュレーション変更の影響により49.2%減の3億34百万円、ユニット製品が半導体製造装置向け案件への対応によりステージ製品が増加したほか、球面軸受の販売価格引き上げ効果も寄与して16.9%増の2億32百万円だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高4億64百万円で営業利益49百万円の損失、第2四半期は売上高3億82百万円で営業利益93百万円の損失、第3四半期は売上高3億83百万円で営業利益56百万円の損失、第4四半期は売上高4億07百万円で営業利益64百万円の損失だった。

27年3月期連結業績予想は売上高が前期比26.3%増の20億66百万円、営業利益が1億01百万円(前期は2億62百万円の損失)、経常利益が98百万円(同2億99百万円の損失)、親会社株主帰属当期純利益が92百万円(同7億18百万円の損失)としている。配当予想は復配で2円(期末一括)としている。予想配当性向は13.4%となる。

27年3月期は大幅増収・黒字転換で復配予想としている。直動機器の需要が回復に向かうほか、前期に減損損失を計上したため当期の減価償却負担が約60百万円減少することも寄与する。また中長期的には半導体製造装置やロボット向けなどに直動機器の需要拡大が予想される。積極的な事業展開で収益回復基調だろう。

■株価はヒューマノイドロボット関連を材料視

株価はヒューマノイドロボット関連を材料視して乱高下する形だが、利益確定売りをこなしながら戻りを試す展開を期待したい。5月15日の終値は1512円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS14円91銭で算出)は約101倍、今期予想配当利回り(会社予想の2円で算出)は約0.1%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS336円84銭で算出)は約4.5倍、そして時価総額は約96億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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