冨士ダイス、26年3月期は超硬素材の好調で計画超の大幅増益、ダイジェット工業との業務提携検討も発表

(決算速報) 冨士ダイス<6167>(東証プライム)は5月15日に26年3月期連結業績を発表した。計画を上回る大幅増益だった。超硬素材が好調に推移し、効率化による人件費・外注加工費の削減なども寄与した。27年3月期は大幅増収だが、原材料価格高騰の影響などを考慮して減益予想としている。ただし保守的だろう。なおダイジェット工業と、重要鉱物であるタングステンとコバルトの使用量を削減した合金に関する業務提携の検討開始を発表した。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。株価は反発力の鈍い形だが、高配当利回りも評価材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。

■26年3月期大幅増益、27年3月期減益予想だが保守的

26年3月期の連結業績は売上高が前期比5.1%増の174億46百万円、営業利益が68.5%増の8億22百万円、経常利益が46.5%増の8億83百万円、親会社株主帰属当期純利益が34.6%増の5億73百万円だった。配当は前期と同額の40円(期末一括)とした。配当性向は137.8%となる。

計画(25年5月15日付の期初公表値、売上高176億70百万円、営業利益6億円、経常利益7億円、親会社株主帰属当期純利益4億60百万円)を上回る大幅増益だった。計画に対して売上高は超硬以外の製品の需要減少により2億23百万円下回ったが、営業利益は2億22百万円、経常利益は1億83百万円、親会社株主帰属当期純利益は1億13百万円それぞれ上回った。超硬素材が好調に推移し、効率化による人件費・外注加工費の削減なども寄与した。

製品別の売上高は、超硬製工具類が3.7%増の43億40百万円、超硬製金型類が9.4%増の46億69百万円、その他超硬製品が15.0%増の48億97百万円、超硬以外の製品が8.9%減の35億40百万円だった。超硬製工具類では高圧機器関連や冷間圧延関連の工具が好調だった。超硬製金型類では製缶金、電池関連金型、モーターコア用金型が好調に推移した。その他超硬製品は前期好調だった半導体製造装置向けの需要が落ち着いたが、超硬素材の販売が好調だった。超硬以外の製品は混錬工具などの販売が低調だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高41億25百万円で営業利益1億75百万円、第2四半期は売上高42億92百万円で営業利益1億47百万円、第3四半期は売上高42億70百万円で営業利益1億08百万円、第4四半期は売上高47億59百万円で営業利益3億92百万円だった。

27年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比49.0%増の260億円、営業利益が14.9%減の7億円、経常利益が11.7%減の7億80百万円、親会社株主帰属当期純利益が9.3%減の5億20百万円としている。配当予想は前期と同額の40円(期末一括)としている。予想配当性向は150.6%となる。

27年3月期は大幅増収だが、原材料価格高騰の影響などを考慮して減益予想としている。ただし保守的だろう。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。

■株価は調整一巡

株価は反発力の鈍い形だが、高配当利回りも評価材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。5月15日の終値は1009円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS26円56銭で算出)は約38倍、今期予想配当利回り(会社予想の40円で算出)は約4.0%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1044円28銭で算出)は約1.0倍、そして時価総額は約202億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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