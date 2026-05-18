ジェイエスエス、27年3月期は増収増益・連続増配予想、M&A戦略の強化が寄与

(決算速報) ジェイエスエス<6074>(東証スタンダード、名証メイン)は、5月14日に26年3月期連結業績を発表した。前回予想を下回ったものの、前期比では会費改定効果やM&A効果などにより増収・大幅増益だった。配当は増配とした。そして27年3月期は増収増益・連続増配予想としている。M&A戦略を強化することでさらなるエリア展開に注力し、地域に根差した青少年の健全育成やスポーツ振興を加速するとともに、事業拡大と収益性確保の実現を目指す。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は戻り高値圏から反落の形となったが、低PER、高配当利回り、低PBRという指標面の割安感も評価材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。

■26年3月期大幅増益・増配、27年3月期増収増益・連続増配予想

26年3月期の連結業績は売上高が前期比1.9%増の85億41百万円、営業利益が72.0%増の4億33百万円、経常利益が68.8%増の4億27百万円、親会社株主帰属当期純利益が25.9%増の2億42百万円だった。配当は前期比2円50銭増配の20円(第2四半期末10円、期末10円)とした。連続増配で配当性向は33.2%となる。

前回予想(25年5月14日付の期初公表値、売上高91億92百万円、営業利益5億56百万円、経常利益5億46百万円、親会社株主帰属当期純利益3億55百万円)を下回ったものの、前期比では会費改定(25年6月実施)効果やワカヤマアスレティックスの通期連結効果(前期は第2四半期よりPLを連結)などにより増収・大幅増益だった。グループの期末会員数は前期比8.9%減の7万6880人となった。特別損失に直営営業所の固定資産に係る減損損失1億05百万円を計上した。

なお全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高20億62百万円で営業利益28百万円、第2四半期は売上高22億82百万円で営業利益2億19百万円、第3四半期は売上高21億78百万円で営業利益1億64百万円、第4四半期は売上高20億19百万円で営業利益22百万円だった。

27年3月期の連結業績予想は売上高が前期比1.5%増の86億68百万円、営業利益が7.3%増の4億65百万円、経常利益が7.3%増の4億58百万円、親会社株主帰属当期純利益が19.7%増の2億90百万円としている。配当予想は前期比1円増配の21円(第2四半期末10円50銭、期末10円50銭)としている。連続増配で予想配当性向は29.1%となる。

M&A戦略を強化することでさらなるエリア展開に注力し、地域に根差した青少年の健全育成やスポーツ振興を加速するとともに、事業拡大と収益性確保の実現を目指す。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は調整一巡

株価は戻り高値圏から反落の形となったが、低PER、高配当利回り、低PBRという指標面の割安感も評価材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。5月15日の終値は517円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS72円10銭で算出)は約7倍、今期予想配当利回り(会社予想の21円で算出)は約4.1%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS790円61銭で算出)は約0.7倍、そして時価総額は約21億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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