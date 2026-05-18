くすりの窓口、27年3月期も増収増益・連続増配予想、ストック粗利の拡大と販管費削減が寄与

(決算速報) くすりの窓口<5592>(東証グロース)は5月14日に26年3月期連結業績を発表した。大幅増収増益だった。メディア事業、みんなのお薬箱事業のストック粗利が順調に拡大した。配当は大幅増配とした。そして27年3月期も増収増益で連続増配予想としている。各事業とも好調に推移して高成長を継続する見込みだ。ストック収益が積み上がる収益構造であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は年初来安値圏でモミ合う形だったが、下値固め完了して反発の動きを強めている。好業績を評価して出直りを期待したい。

■26年3月期大幅増収増益・増配、27年3月期も増収増益で連続増配予想

26年3月期の連結業績は、売上高が前期比10.1%増の123億30百万円、営業利益が37.3%増の26億81百万円、経常利益が37.4%増の26億66百万円、親会社株主帰属当期純利益が45.1%増の29億52百万円だった。配当(26年4月24日付で期末2円上方修正)は、前期比11円増配の38円(期末一括)とした。配当性向は14.4%となる。

大幅増収増益(26年4月24日付で2回目の上方修正)だった。メディア事業、みんなのお薬箱事業のストック粗利が順調に拡大し、子会社を含むグループ全体の適正なコストコントロールによって販管費が減少したことも寄与した。全社ベースのストック売上高は18%増の85億73百万円、ストック売上比率は4.8ポイント上昇して69.5%、ストック粗利は24%増の35億80百万円、販管費は5%減の42億88百万円だった。なお期末時点の顧客総数は20%増の5万3441、26年3月のARPUは前年同期比7%増の15.9千円となった。配当は大幅増配とした。

メディア事業(EPARK人間ドックを当期より未病予防事業へ移行、子会社化したメディ・ウェブおよびイーディライトを第4四半期より参入)の売上高は14%増の50億20百万円(内訳はストック売上が25%増の38億23百万円、ショット売上が12%減の11億97百万円)で、ストック粗利は52%増の18億05百万円だった。ショット売上は前期の調剤報酬改定による加算要件のサービス需要が一巡したため減収だが、ストック売上が施設保有数の増加や処方箋ネット受付数の増加によって大幅に拡大し、これに伴ってストック粗利も大幅に増加した。主要KPIとして、期末時点の施設保有数は前期末比171件増の2万4539件、お薬手帳アプリDL数は121.2万件増の737.7万件となった。四半期別の予約数は第1四半期が22.6万件増の161.3万件、第2四半期が28.7万件増の171.3万件、第3四半期が29.3万件増の192.9万件、第4四半期が42.2万件増の200.9万件と増加基調である。

みんなのお薬箱事業は、売上高が13%増の35億47百万円(内訳はストック売上が12%増の29億90百万円、ショット売上が21%増の5億57百万円)で、ストック粗利が17%増の15億23百万円だった。ストック売上は不動在庫サービスが好調に推移し、ショット売上も仕入サポートサービスの顧客獲得が順調に推移した。主要KPIとして期末時点の施設保有数は前期末比1474増の1万9375施設となった。流通額(仕入サポートサービス+不動在庫サービス)は、通期ベースでは3%増の2321億03百万円と小幅な伸びだが、四半期別に見ると第1四半期が5%減の557億63百万円、第2四半期が0%増の566億95百万円、第3四半期が5%増の606億88百万円、第4四半期が11%増の574億30百万円となり回復に転じている。

基幹システム事業は、売上高が1%減の34億84百万円(内訳はストック売上が8%増の16億07百万円、ショット売上が8%減の18億78百万円)で、ストック粗利が18%減の4億83百万円だった。売上面はストック売上がレセコンなどを下支えとして順調だったが、ショット売上が前期の補助金交付対象のサービス需要の反動で減少した。ストック粗利は子会社でのストック売上・原価の定義方法変更、子会社の新商品に係る先行投資の影響などで減少した。主要KPIとして、期末の施設保有数は391増の8439施設(薬局が189増の5501施設、介護が103増の2337施設、医科が99増の601施設)となった。

未病予防事業(くすりの窓口健診サポート、EPARK人間ドック)は、予約したユーザーが健康診断または人間ドックを実際に受診した月に手数料収入が売上計上される。通常は予約から売上計上まで2～3カ月要するため現時点で売上高は僅少である。主要KPIとして、予約数は25年3月期第1四半期が5187件、第2四半期が5050件、第3四半期が5371件、第4四半期が5567件、26年3月期第1四半期が1万9018件、第2四半期が2万580件、第3四半期が5143件、第4四半期が5009件となっている。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高29億14百万円で営業利益6億29百万円、第2四半期は売上高29億10百万円で営業利益6億32百万円、第3四半期は売上高31億02百万円で営業利益7億54百万円、第4四半期は売上高34億03百万円で営業利益6億66百万円だった。同社が重要指標と位置付けているストック売上高は第1四半期19億95百万円、第2四半期19億82百万円、第3四半期21億36百万円、第4四半期24億60百万円で、ストック粗利は第1四半期8億46百万円、第2四半期8億05百万円、第3四半期8億88百万円、第4四半期10億41百万円だった。

27年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比16.8%増の144億円、営業利益が15.6%増の31億円、経常利益が16.3%増の31億円、親会社株主帰属当期純利益が5.0%増の31億円としている。配当予想は前期比2円増配の40円(期末一括)としている。連続増配で予想配当性向は14.8%となる。

増収増益・連続増配予想としている。各事業とも好調に推移して高成長を継続する見込みだ。ストック収益が積み上がる収益構造であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は下値固め完了して反発の動き

株価は年初来安値圏でモミ合う形だったが、下値固め完了して反発の動きを強めている。好業績を評価して出直りを期待したい。5月15日の終値は2850円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS270円53銭で算出)は約11倍、今期予想配当利回り(会社予想の40円で算出)は約1.4%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS990円75銭で算出)は約2.9倍、そして時価総額は約327億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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