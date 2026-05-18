朝日ラバー、26年3月期大幅増益、スイッチ用製品や医療用ゴム栓が寄与、第15次中期経営計画も策定

(決算速報) 朝日ラバー<5162>(東証スタンダード)は5月14日に26年3月期連結業績を発表した。大幅増益(当期純利益は黒字転換)だった。主力の自動車内装照明用ASA COLOR LEDは減少したが、スイッチ用関連製品、卓球ラケット用ラバー、診断・治療向け採血用・薬液混注用ゴム栓などが増加した。27年3月期はコスト増加や不透明感を考慮して減益予想としている。配当予想は前期比増配とした。ただし保守的だろう。なお第15次中期系計画を策定した。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。株価は27年3月期減益予想を嫌気する形で急落したが、売られ過ぎ感を強めている。高配当利回りや1倍割れの低PBRなども支援材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。

■26年3月期大幅増益、27年3月期減益予想だが保守的

26年3月期の連結業績は、売上高が前期比2.8%増の78億52百万円で、営業利益が1億97百万円(前期は2百万円)、経常利益が507.7%増の1億89百万円、親会社株主帰属当期純利益が1億58百万円(同2億36百万円の損失)だった。配当前期と同額の20円(第2四半期末10円、期末10円)とした。配当性向は57.0%となる。

大幅増益(当期純利益は黒字転換)だった。主力の自動車内装照明用ASA COLOR LEDは減少したが、スイッチ用関連製品、卓球ラケット用ラバー、診断・治療向け採血用・薬液混注用ゴム栓などが増加した。

工業用ゴム事業は売上高が1.2%増の59億47百万円、営業利益(全社費用等調整前)が165.8%増の3億05百万円だった。増収・大幅増益だった。主力の自動車内装照明用ASA COLOR LEDは採用車種の販売状況の影響で減少したが、Oリングやスイッチ用などの操作系精密ゴム製品、卓球ラケット用ラバーなどが増加した。なお自動認識機器に使用されるRFIDタグ用ゴム製品は、経済環境や生産調整の影響で減少した。

医療・衛生用ゴム事業は、売上高が7.9%増の19億05百万円で、営業利益が24.4%減の1億31百万円だった。増収減益だった。売上面は診断・治療向けの採血用・薬液混注用ゴム栓が増加し、医療用逆止弁、プレフィルドシリンジガスケット製品、手技シミュレータ製品も堅調だったが、利益面は販売製品構成変化の影響で減益だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が19億23百万円で営業利益が45百万円、第2四半期は売上高が19億62百万円で営業利益が77百万円、第3四半期は売上高が19億78百万円で営業利益が76百万円、第4四半期は売上高が19億89百万円で営業利益が1百万円の損失だった。

27年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比4.1%増の81億72百万円、営業利益が25.2%減の1億48百万円、経常利益が35.6%減の1億22百万円、親会社株主帰属当期純利益が46.5%減の85百万円としている。配当予想は前期比4円増配の24円(第2四半期末12円、期末12円)としている。予想配当性向は126.7%となる。

売上面は自動車関連向け精密用ゴム製品、卓球ラケット用カバー、診断・治療向けの採血用・薬液混注用ゴム栓、医療シミュレータなどが増加して増収だが、利益面はコスト増加や不透明感を考慮して減益予想としている。ただし保守的だろう。なお第15次中期系計画を策定し、31年3月期の業績目標に売上高100億円以上、営業利益率5%以上を掲げた。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。

■株価は売られ過ぎ感

株価は27年3月期減益予想を嫌気する形で急落したが、売られ過ぎ感を強めている。高配当利回りや1倍割れの低PBRなども支援材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。5月15日の終値は667円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS18円94銭で算出)は約35倍、今期予想配当利回り(会社予想の24円で算出)は約3.6%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1119円60銭で算出)は約0.6倍、そして時価総額は約31億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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