マーケットエンタープライズ、26年6月期第3四半期は営業黒字転換、モバイル通信事業の収益回復が寄与

(決算速報) マーケットエンタープライズ<3135>(東証プライム)は5月14日に26年6月期第3四半期累計連結業績を発表した。モバイル通信事業の第2四半期までの不振の影響で減益だった。ただし四半期別に見ると、四半期別に見ると第3四半期はモバイル通信事業の収益が回復傾向となり、全体として営業黒字転換した。通期減益予想を据え置いたが上振れの可能性がありそうだ。積極的な事業展開で収益回復基調を期待したい。株価は戻り一服の形となったが、調整一巡して出直りを期待したい。

■26年6月期3Q累計減益だが、3Qは営業黒字転換

26年6月期第3四半期累計(25年7月～26年3月)の連結業績は売上高が前年同期比9.5%増の194億45百万円、営業利益が83.6%減の77百万円、経常利益が92.8%減の39百万円、親会社株主帰属四半期純利益が72百万円の損失(前年同期は2億77百万円)だった。

売上高はネット型リユース事業が好調に推移して過去最高となったが、利益面はモバイル通信事業の第2四半期までの不振の影響(第1四半期に発生した広告宣伝効率低下の影響長期化)で減益だった。なお当期よりメディア事業を再編してセグメント区分を変更し、ネット型リユース事業の個人向けリユースとマシナリーを統合して個人向けリユースとしたほか、従来のメディア事業を個人向けリユース、おいくら、モバイル、その他に振り分けた。ネット型リユース事業とモバイル通信事業の主力2事業のさらなる成長を推進する。

営業利益の前年同期比3億96百万円減益の要因分析は、前期の本社移転関連一時費用の解消で68百万円増益、増収要因で5億84百万円増益、粗利率悪化(モバイル通信事業の粗利率が8.6ポイント悪化)で6億99百万円減益、売上増に伴う販管費の増加で5億32百万円減益、販管費コントロール効果で1億83百万円増益だった。

ネット型リユース事業は、売上高が8.3%増の99億17百万円、営業利益(全社費用等調整前)が15.8%増の9億14百万円だった。増収増益だった。個人向けリユース分野は個人向け商材が在庫回転率・粗利率向上で売上総利益増益、中古自動車が減収ながらオペレーション改善で売上総利益増益、中古農機具が商流見直しで減収ながら利益率改善で売上総利益増益だった。おいくら分野は自治体との連携強化などにより加盟店数および売上高が堅調に推移した。

モバイル通信事業は、売上高が11.5%増の94億50百万円、営業利益が2億10百万円の損失(前年同期は5億74百万円)だった。売上面は契約回線数の積み上げにより増収だが、利益面は広告施策の非効率解消に時間を要した影響などにより粗利率が悪化した。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が63億34百万円で営業利益が80百万円の損失、第2四半期は売上高が66億32百万円で営業利益が12百万円の損失、第3四半期は売上高が64億79百万円で営業利益が1億69百万円だった。

通期の連結業績予想(26年2月13日付で下方修正)は据え置いて、売上高が前期比8.6%増の269億円、営業利益が71.2%減の1億80百万円、経常利益が81.0%減の1億30百万円、そして親会社株主帰属当期純利益が97.9%減の10百万円としている。

前回予想(25年8月14日付の期初公表値、売上高300億円、営業利益11億円、経常利益10億50百万円、親会社株主帰属当期純利益6億50百万円)に対して、売上高を31億円、営業利益を9億20百万円、経常利益を9億20百万円、親会社株主帰属当期純利益を6億40百万円それぞれ下方修正し、従来の増益予想から一転して減益予想とした。モバイル通信事業の新規広告施策の非効率解消に時間を要した影響が長期化し、中間期の新規回線契約獲得数が計画の7割程度にとどまったため、これに連動してショット型収入が想定を下回る見込みだ。

26年6月期は減益見込みだが、四半期別に見ると第3四半期はモバイル通信事業の収益が回復傾向となり、全体として営業黒字転換した。通期減益予想を据え置いたが上振れの可能性がありそうだ。積極的な事業展開で収益回復基調を期待したい。

■株価は調整一巡

株価は戻り一服の形となったが、調整一巡して出直りを期待したい。5月15日の終値は1105円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS1円87銭で算出)は約591倍、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS254円29銭で算出)は約4.3倍、そして時価総額は約59億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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