アルコニックス、27年3月期は増収増益・連続増配予想、製造事業の需要取り込みが寄与

(決算速報) アルコニックス<3036>(東証プライム)は5月15日に26年3月期連結業績を発表した。計画を上回る大幅増収増益で着地した。商社流通のアルミ銅および製造の装置材料が低調だったが、商社流通の電子機能材および製造の金属加工が大幅に伸長した。配当は5月15日付で上方修正して前期比大幅増配とした。そして27年3月期は増収増益・連続増配予想としている。製造(装置材料、金属加工)が好調に推移する見込みだ。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は地合い悪化の影響で3月の年初来高値圏から反落したが、調整一巡して反発の動きを強めている。好業績を評価して戻りを試す展開を期待したい。

■26年3月期大幅増収増益・増配、27年3月期増収増益・連続増配予想

26年3月期の連結業績は売上高が前期比11.5%増の2197億20百万円、営業利益が40.8%増の97億43百万円、経常利益が18.9%増の89億47百万円、親会社株主帰属当期純利益が16.5%増の55億98百万円だった。配当は5月15日付で期末3円上方修正して、前期比13円増配の87円(第2四半期末42円、期末45円)とした。連続大幅増配で配当性向は46.6%となる。

計画(25年5月15日付の公表値、売上高2150億円、営業利益88億円、経常利益82億円、親会社株主帰属当期純利益54億円)を上回る大幅増収増益で着地した。商社流通のアルミ銅および製造の装置材料が低調だったが、商社流通の電子機能材および製造の金属加工が大幅に伸長した。営業外では受取配当金が1億76百万円減少(前期は5億48百万円、当期は3億72百万円)したほか、為替差損益が5億73百万円悪化(前期は差益3億28百万円、当期は差損2億45百万円)した。また営業外費用にデリバティブ評価損4億49百万円を計上した。特別利益では固定資産売却益が13億16百万円増加(前期は26百万円、当期は13億42百万円)したほか、投資有価証券売却益が10億03百万円増加(前期は10億19百万円、当期は20億22百万円)した。

セグメント別経常利益は、商社流通の電子機能材が28.6%増の28億75百万円、商社流通のアルミ銅が65百万円の損失(前期は4億92百万円)、製造の装置材料が7.9%減の14億82百万円、製造の金属加工が42.9%増の46億30百万円だった。

電子機能材は海外における電池関連材料取引の増加やニッケル・レアメタルの価格上昇などにより33.9%増収となり、増収効果で大幅増益だった。アルミ銅はアルミおよび銅の地金・スクラップ取引増加で9.4%増収だが、自動車関連部材取引不振の影響で減益だった。装置材料は北米市場のメッキ材料や非破壊検査用材料が寄与して5.9%増収だが、カーボンブラシ事業の構造改革費用の影響で減益だった。金属加工は半導体実装装置用金属加工品、二次電池用部品、航空・宇宙・防衛関連金属加工品の好調で11.6%増収となり、増収効果で大幅増益だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高525億06百万円、営業利益24億45百万円、経常利益20億52百万円、第2四半期は売上高495億40百万円、営業利益19億67百万円、経常利益19億08百万円、第3四半期は売上高557億85百万円、営業利益30億44百万円、経常利益29億04百万円、第4四半期は売上高618億89百万円、営業利益22億87百万円、経常利益20億83百万円だった。

27年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比7.0%増の2350億円、営業利益が9.8%増の107億円、経常利益が11.8%増の100億円、親会社株主帰属当期純利益が17.9%増の66億円としている。配当予想は前期比3円増配の90円(第2四半期末45円、期末45円)としている。連続増配で予想配当性向は40.9%となる。

セグメント別の見通しとして、商社流通(電子機能材、アルミ銅)は新規商圏開拓やリサイクル事業の地歩を固める1年と位置づけて減収減益、製造(装置材料、金属加工)は半導体・航空・宇宙・防衛関連を中心に需要を着実に取り込んで増収増益の見込みとしている。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は反発の動き

株価は地合い悪化の影響で3月の年初来高値圏から反落したが、調整一巡して反発の動きを強めている。好業績を評価して戻りを試す展開を期待したい。5月15日の終値は2641円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS219円95銭で算出)は約12倍、今期予想配当利回り(会社予想の90円で算出)は約3.4%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS2635円52銭で算出)は約1.0倍、そして時価総額は約822億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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