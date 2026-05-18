ジェイテック、27年3月期は大幅増益予想、テクノロジスト需要の堅調推移が寄与へ

(決算速報) ジェイテック<2479>(東証スタンダード、名証メイン)は5月14日に26年3月期連結業績を発表した。前期比は技術職知財リース事業で請負分野が減少したため減収減益だった。ただし計画(26年3月13日付で下方修正)を上回る水準で着地した。期末にかけて挽回傾向が表れ始めた。そして27年3月期は増収・大幅増益予想としている。技術職知財リース事業においてテクノロジストの需要が堅調に推移する見込みだ。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。株価は反発力が鈍くモミ合う形だが下値固め完了感を強めている。出直りを期待したい。

■26年3月期は減益だが計画超で着地、27年3月期は大幅増益予想

26年3月期の連結業績は売上高が前期比1.0%減の33億58百万円、営業利益が28.4%減の2億35百万円、経常利益が35.7%減の2億12百万円、親会社株主帰属当期純利益が35.5%減の1億47百万円だった。配当は前期と同額の13円(期末一括)とした。配当性向は70.8%となる。

前期比は、技術職知財リース事業で派遣契約単価が好調に推移したものの、請負分野が減少したため減収減益だった。ただし計画(26年3月13日付で下方修正、売上高33億円、営業利益1億80百万円、経常利益1億58百万円、親会社株主帰属当期純利益95百万円)に対して、売上高は58百万円、営業利益は55百万円、経常利益は54百万円、親会社株主帰属当期純利益は52百万円、それぞれ上振れて着地した。期末にかけて挽回傾向が表れ始めた。

セグメント別に見ると、技術職知財リース事業は売上高が1.0%減の33億58百万円、セグメント利益(全社費用等調整前営業利益)が3.4%減の7億12百万円だった。なお一般派遣およびエンジニア派遣事業は25年3月期より全業務を休止している。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高8億11百万円で営業利益22百万円、第2四半期は売上高8億15百万円で営業利益39百万円、第3四半期は売上高8億67百万円で営業利益69百万円、第4四半期は売上高8億65百万円で営業利益1億05百万円だった。期末に向けて新卒テクノロジストの稼働が寄与する収益構造である。

27年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比8.7%増の36億50百万円、営業利益が31.6%増の3億10百万円、経常利益が46.1%増の3億10百万円、親会社株主帰属当期純利益が22.4%増の1億80百万円としている。配当予想は未定としている。

27年3月期は増収・大幅増益予想としている。技術職知財リース事業においてテクノロジストの需要が堅調に推移する見込みだ。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。

■株価は下値固め完了

株価は反発力が鈍くモミ合う形だが、ボックスレンジ下限で下値固め完了感を強めている。出直りを期待したい。5月15日の終値は238円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS22円42銭で算出)は約11倍、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS183円92銭で算出)は約1.3倍、そして時価総額は約20億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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