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前日に動いた銘柄 part2 SMC、CEHD、メタルアートなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 SMC、CEHD、メタルアートなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
ネクソン＜3659＞ 2243 -276.5
4-6月期のガイダンスをネガティブ視。
SMC＜6273＞ 67880 -11590
14日の決算発表後は売り優勢に。
三櫻工業＜6584＞ 773 -105
前期業績はコンセンサス下振れ着地。
フジミインコーポレーテッド＜5384＞ 3290 -465
今期増益率鈍化見通しをネガティブ視へ。
TOPPAN＜7911＞ 4480 -892
前期実績や今期見通しはコンセンサスを下振れ。
フリュー＜6238＞ 1178 -122
決算サプライズ乏しく出尽くし感優勢か。
ADEKA＜4401＞ 4125 -430
14日は決算発表後に買い優勢となったが。
SUMCO＜3436＞ 3090 -337
決算発表後は売り優勢の流れが続く。
TOYO TIRE＜5105＞ 3814 -34
第1四半期減益決算を嫌気。
フルヤ金属＜7826＞ 10080 -550
再度の上方修正好感で14日は大幅高。
日本ケミコン＜6997＞ 2996 -419
決算発表受けて目先の出尽くし感も。
ユニオンツール＜6278＞ 20160 -2200
業績上方修正で14日は大幅高。
大成建設＜1801＞ 14695 -1350
自社株買い期待の後退など売り材料視か。
CEHD＜4320＞ 1499 +300
株式非公開化に向けた一部報道を材料視。
メタルアート＜5644＞ 6480 +1000
スパークス系が7600円でTOBを実施。
地盤ネットHD＜6072＞ 1098 +150
新規事業への期待感などあらためて高まる展開に。
両毛システムズ＜9691＞ 4970 +700
ミツバと中部電力が5200円でTOBを実施。
アストマックス＜7162＞ 330 +31
スピード調整にも一巡感か。
名村造船所＜7014＞ 4375 +700
今期の増益転換計画などプラス視。
アルメディオ＜7859＞ 294 +23
今期は経常赤字幅縮小見通し。
メタプラネット<3350> 328 +19
14日は決算嫌気で大幅安も。
ユニチカ<3103> 1415 -400
今期の大幅減益見通しを引き続き嫌気。
児玉化学工業<4222> 894 -300
今期の2ケタ経常減益見通しをマイナス視。
マイポックス<5381> 1030 -280
今期大幅増益見通しだが市場想定下振れ。
精工技研<6834> 28190 -5960
今期増益率鈍化見通しをマイナス視。
日本電子材料<6855> 7220 -1290
今期経常増益率は鈍化見通しに。
QDレーザ<6613> 1727 +148
営業損益が前期3.26億円の赤字だが今期0.03億円の黒字予想。
BUYSELL<7685> 3450 +5
26年12月期業績と配当予想を上方修正。上値は重い。
中村超硬<6166> 571 -100
営業損益が前期1.63億円の赤字・今期1.60億円の赤字予想。
テラドローン<278A> 12190 +1450
サウジアラビアの石油・ガスパイプライン保安監視案件受注。
ブロードエンター<4415> 1379 -56
第1四半期営業利益が前年同期比3.2倍で前日ストップ高。15日は反動安。
パワーエックス<485A> 12320 +170
データセンター向けラック型蓄電システムの製品コンセプトを発表。
Aiロボティクス<247A> 900 -172
26年3月期営業利益が53.3％増と従来予想の93.5％増を下回り
14日ストップ安。15日も売り優勢。
ACSL<6232> 3115 +184
第1四半期営業損益は0.95億円の赤字。
前年同期の2.39億円の赤字から赤字幅縮小。
グローバルW<3936> 161 -39
27年3月期営業利益59.0％減予想。
インフォメティス<281A> 765 +49
第1四半期営業損益が0.74億円の赤字。
前年同期の1.30億円の赤字から赤字幅縮小。《CS》
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