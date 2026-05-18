*06:30JST 今日の注目スケジュール：中中古住宅価格、中鉱工業生産指数、中小売売上高など

＜国内＞



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(4月) -0.21％

10:30 中・中古住宅価格(4月) -0.24％

11:00 中・鉱工業生産指数(4月) 6.0％ 5.7％

11:00 中・小売売上高(4月) 2.0％ 1.7％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(4月) 1.7％ 1.7％

11:00 中・調査失業率(4月) 5.3％ 5.4％

11:00 中・不動産投資(4月) -11.4％ -11.2％

11:00 中・住宅販売(4月) -18.5％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.75％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(5月) 2.94％

20:25 ブ・週次景気動向調査

21:00 ブ・経済活動(3月) 0.6％

23:00 米・NAHB住宅市場指数(5月) 34 34

27:00 ブ・貿易収支(先週) 27.22億ドル

29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月) 586億ドル



G7財務相・中央銀行総裁会議(19日まで)

第79回世界保健機関(WHO)年次総会（23日まで）

欧・欧州連合(EU)外相理事会



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》