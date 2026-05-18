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今日の注目スケジュール：中中古住宅価格、中鉱工業生産指数、中小売売上高など

2026年5月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中中古住宅価格、中鉱工業生産指数、中小売売上高など
＜国内＞


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(4月)　　-0.21％
10:30　中・中古住宅価格(4月)　　-0.24％
11:00　中・鉱工業生産指数(4月)　6.0％　5.7％
11:00　中・小売売上高(4月)　2.0％　1.7％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(4月)　1.7％　1.7％
11:00　中・調査失業率(4月)　5.3％　5.4％
11:00　中・不動産投資(4月)　-11.4％　-11.2％
11:00　中・住宅販売(4月)　　-18.5％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.75％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(5月)　　2.94％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　ブ・経済活動(3月)　　0.6％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(5月)　34　34
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　27.22億ドル
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月)　　586億ドル


G7財務相・中央銀行総裁会議(19日まで)

第79回世界保健機関(WHO)年次総会（23日まで）

欧・欧州連合(EU)外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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