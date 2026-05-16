*13:53JST ユーロ週間見通し：伸び悩みか、原油高で域内景況感悪化の可能性

■下落、米国金利の先高観強まる

今週のユーロ・ドルは下落。米国金利の先高観が強まり、リスク選好的なユーロ売り・米ドル買いが活発となった。欧州中央銀行（ECB）による6月利上げの可能性はあるものの、インフレ悪化でユーロ圏経済の停滞が警戒されたことがユーロ売りを促したようだ。取引レンジ：1.1617ドル－1.1795ドル。

■弱含みか、域内景況感の悪化を警戒

来週のユーロ・ドルは弱含みか。欧州中央銀行（ECB）による早期利上げの可能性はあるものの、原油高でユーロ圏の景況感の悪化が確認された場合、ユーロ売りにつながりそうだ。一方、米インフレの加速で米連邦準備制度理事会（FRB）による年内利上げの可能性が高まった場合、ユーロ売り・米ドル買いは継続するとみられる。

予想レンジ：1.1500ドル-1.1700ドル

■伸び悩み、ユーロ圏経済の悪化を警戒

今週のユーロ・円は伸び悩み。原油高が続いたことでユーロ圏経済の悪化が警戒され、リスク選好的なユーロ買い・円売りは縮小。欧州中央銀行（ECB）による早期利上げ観測が浮上したが、日本の為替介入に対する警戒感は消えていないため、ユーロ買い・円売りは抑制された。取引レンジ：183円88銭－185円46銭。

■伸び悩みか、原油高で域内景況感悪化の可能性

来週のユーロ・円は伸び悩みか。欧州中央銀行（ECB）による早期利上げ観測は消えていないが、原油高によってユーロ圏の景況感悪化が警戒されている。5月ユーロ圏製造業、サービス業PMIが市場予想を下回った場合、域内経済の不透明感からユーロ売りが見込まれる。一方、日本の為替介入への警戒は継続し、リスク選好的なユーロ買い・円売りは抑制される可能性がある。

○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント

・21日（木）：5月製造業PMI（予想：51.5、4月：52.2）

・21日（木）：5月サービス業PMI（予想：48.4、4月：47.6）

予想レンジ：182円50銭-186円00銭《FA》