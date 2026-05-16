*13:49JST 国内外の注目経済指標：日本の1-3月期GDP成長率は1％台後半か

5月18日－22日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■18日（月）午前11時発表予定

○(中)4月小売売上高-予想：前年比＋2.0％

3月実績は前年比＋1.7％。不動産市場の低迷や消費者の慎重姿勢により、個人消費は弱含み。短期間で回復する可能性は低いとみられており、4月については3月実績を大幅に上回る可能性は低いと予想される。

■19日（火）午前8時50分発表予定

○(日)1-3月期国内総生産速報-予想：前期比年率＋1.6％

中東情勢緊迫化による景気下押し影響は3月時点では限定的。1－3月期は個人消費や設備投資など内需が底堅く推移したとみられる。

■21日（木）午後10時45分発表予定

○(米)5月製造業PMI -予想：53.6

参考となる4月実績は54.5。先行指標である新規受注指数は54.1と3月実績を上回った。5月については仕入れコストの上昇が予想されるため、全体的には4月実績をやや下回る可能性がある。

■22日（金）午前8時30分発表予定

○(日)4月全国消費者物価コア指数-予想：前年比＋1.7％

政府の電気・ガス代補助などでエネルギー価格を抑えており、3月の上昇率は2％を下回った。ただ、食料品を中心に物価上昇は続いているため、4月の伸び率は3月実績に近い水準となる可能性がある。

○その他の主な経済指標の発表予定

・19日（火）：（欧）3月ユーロ圏貿易収支

・20日（水）：（英）4月消費者物価指数、

・21日（木）：（日）4月貿易収支（欧）5月ユーロ圏製造業PMI、（米）5月サービス業PMI

・22日（金）：（英）4月小売売上高、（独）1-3月期国内総生産改定値《FA》