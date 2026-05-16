*09:12JST NY債券：米長期債相場は下落、インフレ加速で年内利上げの確率高まる

15日の米国長期債相場は下落。原油価格の上昇が嫌気され、長期債利回りは一段高となった。10年債利回りは4.491％近辺で取引を開始し4.490％近辺まで低下したが、取引終了時点にかけて4.602％近辺まで上昇。年内に利上げが行われる確率は上昇。

イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は52.40bp近辺、2－30年は104.90bp近辺で引けた。2年債利回りは4.08％(前日比：+7bp)、10年債利回りは4.60％（前日比：+12bp)、30年債利回りは、5.12％(前日比：+8bp)で取引を終えた。

開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、9月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は83％程度、10月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は69％程度。政策金利が年内据え置きとなる確率は50％程度。年内に利上げが行われる確率は50％程度。《MK》