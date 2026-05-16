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前日に動いた銘柄 part1デクセリアルズ、FUJI、DOWAなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1デクセリアルズ、FUJI、DOWAなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
デクセリアルズ＜4980＞ 3849 +700
中計目標値の引き上げなど引き続き材料視。
FUJI＜6134＞ 7993 +792
今期見通しは想定以上の増益計画に。
ウシオ電機＜6925＞ 4239 +700
前期上振れ着地で今期も2ケタ増益見通しに。
日本エム・ディ・エム＜7600＞ 630 +100
再編思惑によるプレミアム期待が続く。
浜松ホトニクス＜6965＞ 2657 +500
1-3月期増益転換で通期予想を上方修正。
FIG＜4392＞ 910 +150
第1四半期大幅増益決算を評価。
イノテック＜9880＞ 3840 +495
好業績や高水準の自社株買い実施を好感。
エイチワン＜5989＞ 1586 +267
今期の増益・増配見通しを評価。
DOWA＜5714＞ 11640 +1615
想定上回る好業績や増配を高評価。
タクマ＜6013＞ 3255 +502
連続2ケタ増益見通しや自社株買い発表で。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4950 +595
今期の業績急回復見通しを好感。
明電舎＜6508＞ 10940 +1500
前期の上振れ決算などを高評価。
フィックスターズ＜3687＞ 1554 +187
今期業績予想は上方修正へ。
JESHD＜6544＞ 1869 +211
10期連続最高益更新見通しなど評価。
オプテックスグループ＜6914＞ 4400 +535
第1四半期の大幅増益決算を引き続き評価。
岩谷産業＜8088＞ 2113 +217.5
今期は一転大幅増益見通しに。
日揮HD＜1963＞ 2710.5 +318
前期実績・見通しともに市場予想を上回る。
サイボウズ＜4776＞ 2392 +268
好業績や高水準の自社株買い実施発表で。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7100 +670
ゴールドマン・サックス証券では目標株価上げ。
メンバーズ＜2130＞ 1169 +75
今期ガイダンスや増配を材料視。
東和薬品<4553> 3780 +345
経常増益・増配見通しを評価。
アステリア<3853> 1524 +122
スペースXのIPO接近観測など伝わる。
ラサ工業<4022> 2048 -395
今期の増益率鈍化見通しをマイナス視。
群栄化学工業<4229> 4945 -995
今期業績予想は未定に。
平田機工<6258> 3050 -620
1-3月期の収益水準鈍化などもマイナス視。
SREHD<2980> 2706 -519
今期ガイダンスをネガティブ視続く形に。
EMシステムズ<4820> 544 -95
上半期業績予想を大幅に下方修正。
第一稀元素化学工業<4082> 2188 -342
今期の大幅経常減益見通しをマイナス視。
酉島製作所<6363> 2841 -464
今期は2ケタ経常減益見通しに。《CS》
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