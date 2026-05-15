*18:17JST 株式会社アイリッジ：2026年3月期通期決算説明会文字起こし（7）

アイリッジ＜3917＞

新規事業であるアサイン管理最適化ツール「Co-Assign（コーアサイン）」は、第4四半期も有料導入社数、MRRともに増加しており、引き続き高い成長率を維持しています。

生成AIを活用した開発支援AIエージェント事業を開始します。近年、いわゆるAI駆動開発が急速に普及していますが、現在主流のAIコーディング支援ツールは、開発者個人の生産性向上を主目的とするものが大半です。そのため、組織的な開発において不可欠なセキュリティガバナンスやレビュー品質の標準化、あるいはチーム規模の拡大に伴い増大するAI利用コストへの対応が十分ではありません。こうした点が、企業の本格的なAI導入を妨げる課題となっています。

これらの課題を解決すべく、チーム開発に強みを持つ当社は、生成AIを活用してシステム開発を行う企業を対象に、チーム開発支援AIエージェント事業を開始します。個人の開発支援にとどまらず、開発組織全体のパフォーマンスを最大化するソリューションとして提供していく方針です。

提携各社との共同事業における進捗状況を説明します。ディップや博報堂との取り組みにおいては、収益貢献が始まるなど成功事例が積み上がっています。今後は、この成功した事業モデルの横展開を目指し、複数の新たなパートナー候補とさらなる提携を模索していきます。

続いて、今後の成長戦略および事業計画についてです。本日は更新箇所のみ説明し、中期経営計画の再掲や会社概要の説明は割愛します。

2027年3月期の業績目標です。現中期経営計画で開示している数値から変更はなく、売上高82億円、調整後営業利益5億円を目指します。

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