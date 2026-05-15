*17:23JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方は失速

15日の東京市場でドル・円は伸び悩み。米インフレ圧力による米10年債利回りの上昇でドル買いが先行し、朝方に158円32銭を付けた後は上昇基調に。午後はドル買い再開で一時158円67銭まで値を上げたが、為替介入への警戒感から夕方にかけて失速した。

・ユ-ロ・円は184円84銭から184円33銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1673ドルから1.1631ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値62,878.71円、高値63,235.77円、安値60,937.30円、終値61,409.29円(前日比1,244.76円安)

・17時時点：ドル・円158円40-50銭、ユ-ロ・円184円30-40銭

【要人発言】

・片山財務相

「世界的な金利高、G7財務相会合でも話題に」

「現在は補正予算がないと何かできないという状況ではない」

・トランプ米大統領

「習近平・中国国家主席は常に真剣勝負、遊びはない人物」

・バー米連邦準備理事会（FRB）理事

「中東紛争がインフレを懸念すべき状況にした」

「FRBのバランスシート縮小そのものを目的とするのは間違い」

・ウィリアムズ米NY連銀総裁

「現時点では利上げ、利下げの理由は見当たらない」

「金融政策は適切な位置」

「金融政策は引き続きやや景気抑制的」

【経済指標】

・日・4月国内企業物価指数：前年比+4.9％（3月：+2.6％→+2.9％）《TY》